صحيفة إسرائيلية.. بعد 600 يوم: فشلنا في غزة وانتصرنا في الضفة

مر 600 يوم منذ نشبت الحرب في قطاع غزة وما زال نتنياهو يقف على المفترق متردداً، بلا قرار. لا يسير حتى النهاية، لأنه يفضل إبقاء الخيارات مفتوحة، دون حسم. والنتيجة حرب طويلة، دامية، فيما يحاول كل واحد في محيط نتنياهو أن يجره وفقاً لإرادته، من ترامب وويتكوف في الغرب، وحتى سموتريتش وبن غفير في الشرق.

كانت الأهداف واضحة في بداية الطريق: تدمير قدرات حماس العسكرية والسلطوية؛ وتحرير كل المخطوفين؛ وضمان أمن بعيد المدى لإسرائيل. لكن بعد 600 يوم، بذل الجيش الإسرائيلي جهداً عسكرياً عظيماً، وهدم أجزاء واسعة من غزة وقتل نحو 20 ألف مخرب من حماس، بمن فيهم مسؤولون كبار مثل يحيى ومحمد السنوار. البنى التحتية العسكرية لحماس تضررت بشدة، لكن المنظمة لا تزال حية، تتنفس وتعمل. خلايا صغيرة تواصل المقاومة، أما في شمال القطاع فقد اضطر الجيش الإسرائيلي للعودة مرة تلو أخرى إلى المناطق إياها. خطة توزيع المساعدات الإنسانية مباشرة إلى السكان استهدفت إضعاف حماس، ويدعون الآن بأنها انعطافة، لكنهم سبق أن ادعوا ذلك وقت مستشفى الشفاء وبعدها رفح ومحور فيلادلفيا. في النهاية، بلا تقدم سياسي يفضي إلى كيان يسيطر على القطاع. الزمن وحده يتغير، أما الواقع فلا.

المخطوفون؟ أعيد 145 من أصل 251 امرأة وطفل ورجل وجندي ومجنده اختطفوا، في صفقات مختلفة. و58 لا يزالون محتجزين في غزة، بعضهم لم يعد على قيد الحياة. حكومة نتنياهو فشلت في خلق روافع ضغط ناجعة على حماس. ليس لدي توقعات من منظمة إرهاب سافلة، لكن لدي توقعات من حكومتي التي ينبغي لها أن تتخذ خطوات تدفع الإرهابي الذي يحتجز المخطوفين لفهم أن الاستسلام هو الأفضل له. وهذا لم يحصل.

الأمن لإسرائيل؟

تواصل حماس إطلاق الصواريخ، حتى وإن كانت بشدة متدنية. الحوثيون من اليمن يواصلون إزعاج مئات آلاف من السكان في أرجاء البلاد، وسكان غلاف غزة لم يعودوا جميعاً إلى بيوتهم، رغم معدلات العودة العالية التي تعرضها مديرية تكوما (انبعاث). وسوريا تسخن من جديد، والأمن لم يتبقَ إلا مثابة وعد.

نتنياهو عالق. وهو يمتنع عن أي قرار في كل مفترق حرج. وعندما كان هناك مسار لوقف النار، توقف – مرة بسبب ضغط سياسي ومرة بسبب معارضة الجيش أو “الشاباك”. عندما كانت هناك إرادة لاحتلال أراض واستيطانها، توقف هذا أيضاً مع تصريحات مثل “لن أوطن في غزة”. والنتيجة ورطة استراتيجية: لا هنا ولا هناك. رئيس الأركان لا ينفذ الأوامر، ورئيس “الشاباك” بلا ثقة، والمستشارة القانونية “تعرقل العمل”. اختبار النتيجة: 600 يوم من الحرب لم تحقق نتائج ذات مغزى.

لكنكم ستتفاجأون، عندما يريدون القرار – يمكن إحداث تغيير. هناك ساحة واحدة تحقق فيها الحكومة رؤياها، تندفع إلى الأمام، تزيل الحواجز وتقلب الواقع بعد عشرات السنين. ربما نحب هذا، وربما لا، لكن في “يهودا والسامرة”، بخلاف غزة، ها هي إسرائيل تثبت أنها قادرة على تغيير الواقع؛ فالجيش يستخدم قوة دقيقة، ويفكك مخيمات لاجئين، ويدخل إلى مراكز المدن في وضح النهار، ويخلق حرية عملياتية لم يشهد لها مثيل منذ سنين. مستوى الإرهاب انخفض جداً، والاستيطان يندفع إلى الأمام بوتيرة مدوية. رؤساء مجالس المستوطنين يتحدثون عن الاستيلاء على الأراضي وإقامة مستوطنات بـ أهلاً أهلاً. هناك جماهير تعارض تعميق السيطرة خلف الخط الأخضر، لكن لا يمكن التنكر للحقيقة: في “يهودا والسامرة” نتائج. في غزة؟ فقط تردد، معاذير وإحساس بتفويت الفرصة.

غزة ليست ساحة معركة فحسب، بل اختبار للقيادة الإسرائيلية وطريقة لإدارة اتخاذ القرارات. حتى الآن، فشل الاختبار.

اليشع بن كيمون

يديعوت أحرونوت 28/5/2025