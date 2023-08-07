صحيفة إسرائيلية تؤكد أن “البؤر الرعوية” هي التجلي الأكبر للنشاط الاستيطاني في مناطق “ج”

رام الله-جنين-نابلس/ “القدس العربي”:

شيّعت جماهير حاشدة في مدينة رام الله جثمان الشهيد الفتى رمزي حامد 17 عاماً، والذي استشهد متأثراً بإصابته التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال في سلواد.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة سلواد شرق رام الله، قبل أيام.

وقالت الوزارة، إن الشهيد هو الفتى رمزي حامد (17 عاماً) وقد أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة سلواد.

وشارك الالاف في جنازة الشهيد حامد ببلدة سلواد، ليتم وداعه من ذويه ومن ثم يوارى الثرى بمقبرة البلدة.

وحسب مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت 40 طفلا منذ بداية العام الجاري.

وأضاف أبو قطيش في حديث صحافي أنه باستشهاد الفتى رمزي فتحي حامد (17 عاما) يرتفع عدد الشهداء من الأطفال منذ مطلع العام إلى 40، بينهم 33 في الضفة، و7 في قطاع غزة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 160 طفلا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري.

وأعتبر أبو قطيش أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكل ضوءا أخضر للمستوطنين لقتل الأطفال الفلسطينيين، لافتا إلى أن جميع الحوادث التي رُصدت لاعتداء المستوطنين وقتلهم للأطفال لم تتم محاسبة مرتكبيها.

ميدانيا، اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة جنين، في ساعات الصباح الباكر.

ووثقت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال، في عدة أحياء بالمدينة.

وأعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس، في بلاغ عسكري، أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص، خلال الاقتحام.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق المدينة.

وفي رام الله، أفادت مصادر عبرية عن تضرر حافلة للمستوطنين جراء تعرضها للرشق بالحجارة قرب بلدة برقا شرق المحافظة.

وفي سياق الاعتقالات اليومية، اعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينيا من بينهم الجريح عمار عسلية وأبناؤه عمار، وصقر، ومحمود، ومحمد، وعبد من بلدة برقا شرق رام الله.

وحول هجمات المستوطنين، شرع مستوطنون متطرفون بالعمل في منطقة بئر مياه أثري، في بلدة سنجل شمال رام الله بهدف الاستيلاء عليه.

وفي ذات السياق، اعتبر تقريرٌ لصحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، أن المزارع الاستيطانية الممتدة على مراع كبيرة في الضفة الغربية هي الأسلوب الذي طوره المستوطنون من أجل الاستيلاء على المناطق المصنفة “ج”، التي تُشكل 61% من إجمالي أراضي الضفة.

وكشفت “يديعوت” أن وزارة جيش الاحتلال بلورت إجراءات تهدف لمنح الأراضي الأميرية للمستوطنين، لإقامة مزارع عليها تكون بعيدة عن القرى الفلسطينية، مؤكدة أن الصورة آخذة بالتعقيد. وهو ما أكده أيضًا ضابطٌ رفيع في الجيش للصحيفة بقوله إن “قصة المراعي الاستيطانية معقدة”.

وأوضحت أن العشرات المواجهات الجسدية وقعت في العام الحالي بين المستوطنين والفلسطينيين حول المراعي في الأغوار والخليل وفي كل مكان في الضفة الغربية تقريبًا. وأضافت أن الهجوم الإرهابي الذي نفذه مستوطنون على قرية برقة يوم الجمعة، هو جزءٌ من هذه النزاعات على المراعي بين أهالي القرية والمستوطنين، خلافًا لحقيقة أنه عمل إرهابي على غرار هجمات مماثلة ضد حوارة وترمسعيا وغيرها.

وقالت إن المزارع الرعوية الاستيطانية هي “التجلي الأكبر للنشاط الاستيطاني الجاري اليوم في التلال الاستيطانية في الضفة الغربية، وهذه المزارع الاستيطانية التي اخترعها المستوطنون للاستيلاء على المناطق ج يقف خلفها مبدأ بسيط: القليل من المستوطنين بإمكانهم الاستيلاء على الكثير من الأرض، والهدف هو تأمين إقامة أسرة أو مجموعة شبان في مكان استراتيجي ورعي الأغنام ووضع حدود لتلك الأراضي”.

وفي سياق متصل طالب نشطاء في الساحة الأمريكية، حكومة بلادهم بإدراج مجموعة “فتية التلال” الاستيطانية المدعومة من الحكومة اليمينية المتطرفة، ضمن المنظمات الإرهابية حسب التصنيف الأمريكي.

جاء ذلك في ظل تصاعد جرائم المنظمة الاستيطانية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبناء البؤر الاستيطانية على التلال والجبال في الضفة الغربية، واستهداف المواطنين الفلسطينيين بالنار، لا سيما بعد ما حصل في برقة وترمسعيا وحوارة من قتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وطالب النشطاء، بتشكيل حملة دولية لإدراج هذه المجموعة الاستيطانية ضمن المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة ودول العالم، حتى لا تكتفي وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمات الدولية بإلقاء اللوم على الحكومة الإسرائيلية فقط، بل تحميلها مسؤولية تنفيذ أتباع “فتية التلال” أكثر من 800 اعتداء خلال شهر واحد”.