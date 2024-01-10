صحيفة إسرائيلية تتحدث عن «عقوبات صامتة» جراء استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

صنعاء – «القدس العربي»: تحت عنوان «إسرائيل تواجه عقوبات صامتة» نقل تقرير لصحيفة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن عامي دانيال، الرئيس التنفيذي لشركة ويندوارد لمراقبة المخاطر البحرية قوله إن المزيد والمزيد من خطوط الشحن تتجنب مخاطر الإبحار إلى إسرائيل.

وقال إن عملية «حارس الرخاء» التي تهدف إلى الرد على الهجمات بدأت تتراجع. وأوضح أنه «من الواضح أن الولايات المتحدة تقوده التحالف، وبريطانيا جزء منه، ولكن هناك دولاً مثل فرنسا وإسبانيا انضمت وخرجت، وعشر دول أخرى لم تحدد نفسها. هذا التحالف ضعيف التنظيم، والقوات تعمل بشكل مستقل ومن المحتمل أن يقوم الفرنسيون، على سبيل المثال، بحماية سفن الشركة الفرنسية «سي إم أي سي جي إم تي أي جي إي» بشكل أساسي، أما الهنود الذين لم ينضموا إلى العملية، فقد نشروا مدمرات في أعقاب الهجوم الإيراني، وهذه توفر حلاً بالقرب من الصومال».

وأضاف: «إن توسع الأعمال العدائية ضد السفن الغربية إلى المحيط الهندي وإلى أجزاء أكبر من بحر العرب جعل مهمة التحالف البحري شبه مستحيلة». وقال: «لحماية سفينة شحن أو حاوية، يجب ألا تكون السفينة الحربية على بعد أكثر من 2000 ياردة منها، أنت بحاجة إلى الكثير من السفن الحربية فقط لتوفير الحماية، وهذه مهمة مستحيلة».

واعتبر أن هذا «ينبع جزئياً من خوف الدول من أن يُنظر إليها على أنها تقف إلى جانب إسرائيل».

وأضاف: «هذا صحيح. لقد رأينا قباطنة يطلبون صراحة عدم مرافقة السفن الأمريكية لهم، إلا إذا كان الأمر يتعلق بعدة سفن من قوات التحالف، وبدعم من الأمم المتحدة، وهو أمر يصعب الحصول عليه للغاية». إنهم يقولون في الأساس «أنا» «أفضل ألا أكون محميًا على أن يحميني الأمريكيون». وهذا اتجاه جديد لم نشهده من قبل. لقد رأينا بالفعل عدة سفن تبث عبارة «ليس لدينا أي صلة بإسرائيل» في تقارير مواقعها، ردًا على إعلان الحوثيين أنهم سيمنعون أي سفينة تفعل ذلك، وسوف يهاجمون أي سفينة تبحر إلى إسرائيل، أو تحمل بضائع إسرائيلية، أو تتاجر مع إسرائيل. وحتى الآن، حددنا السفن الصينية والروسية واليونانية التي ترسل هذه الرسالة. وأضاف: «أعلنت شركة كوسكو أنها لن تقوم بعد الآن بشحن البضائع إلى إسرائيل. وأصدرت شركة إيفرغرين التايوانية إعلانًا مشابهًا، قائلة إنها ستتوقف مؤقتًا عن قبول البضائع الإسرائيلية، ثم قامت بإزالتها من موقعها على الإنترنت. ونحن نعلم أيضًا ذلك، على عكس خطوط الشحن الغربية مثل ميرسك وهاباغ لويد السفن الصينية والروسية والتايوانية تبحر في البحر الأحمر كعادتها، لا أعلم هل لديهم اتفاقيات مع الحوثيين، لكن هناك سفناً تعلن أنها صينية، أو أنها لا تملك أي اتفاقيات- الارتباط بإسرائيل».

ورداً على سؤال: ما هي العواقب على التجارة العالمية التي ترونها في أنظمتكم؟

قال دانيال: «ارتفاع كبير في أسعار شحن البضائع والمنتجات من الصين ودول آسيوية أخرى – وخاصة حاويات الأثاث والألعاب وناقلات السيارات».

وأضاف: «هناك ارتفاع يتراوح بين أربعة وثمانية أضعاف في أسعار الشحن للحاويات ذات العشرين والأربعين قدمًا، وهناك بالفعل دلائل تشير إلى أن شحن حاوية إم إس سي سيكلف 10000 دولار الشهر المقبل، وهي الأسعار التي سمعنا عنها آخر مرة خلال جائحة كوفيد. منذ وقت ليس ببعيد، كنا في حدود 1700 دولار».

وقال عامي دانيال: «تواجه إسرائيل خطر العقوبات الصامتة والزاحفة. فهي ليست مستهلكًا كبيرًا أو مستوردًا ومصدرًا للبضائع، في حين أن الإبحار إليها أصبح أكثر خطورة. ويتزايد عدد أفراد الطاقم على عدد متزايد من السفن الذين يطلبون من مديريهم ألا ينبغي أن يبحر في البحر الأحمر ولا يذهب إلى إسرائيل. وتدعم خطوط الشحن هذا الاتجاه، مثل شركة كوسكو، التي أعلنت أنها لن ترسو في إسرائيل، وغيرها من الشركات التي تنظر في الأمر فيما يتعلق بإدارة المخاطر. فالإبحار إلى إسرائيل يحمل نفس المخاطر التي يحملها الإبحار إلى أوكرانيا».