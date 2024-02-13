صحيفة إسرائيلية: “تحرير المخطوفين”.. تعزيز لاقتحام رفح و”قصف” لسقف حماس التفاوضي

تنقسم إسرائيل هذه الأيام إلى ثلاثة أنواع من السكان: أناس 6 أكتوبر، وأناس الحرب؛ أي أولئك الذين يتماثلون مع الجيش الإسرائيلي الذي يقاتل بنجاح ويأملون بالنصر؛ وأناس 7 أكتوبر؛ وهؤلاء هم الغيل – تماريين إياهم الذين يراوحون في اليوم الذي توقفت فيه الكرة الأرضية عن الدوران.

يخيل أن عملية إنقاذ المخطوفين، فرنندو ولويس، توحد كل الفئات السكانية. وحتى أولئك الذين يؤمنون بمجيء المسيح وبضرورة إسقاط نتنياهو كي يتاح لإييلت شكيد أن ترينا ماذا تعرف، هم أيضاً سعداء. وحتى أناس 7 أكتوبر، الذين يرون تحرير المخطوفين هدفهم الأعلى، سيفرحون أيضاً.

هذه هي الأغلبية الساحقة من شعب إسرائيل التي تتأثر بمشاهدة أداء الجيش الإسرائيلي في كل معركة، وبخاصة في الشهر الأخير؛ حين ينصب الجهد على جنوب القطاع، في خان يونس على مشارف رفح. كان يمكن رؤية كيف تجري ملاحقة شبه تجريدية من فوق الأرض، وأساساً من تحتها، لقادة حماس أمام عيوننا على مدى الأسبوعين الأخيرين.

أمام ناظر الجيش الإسرائيلي مفهوم يفيد بأنه كلما صفت إسرائيل مخربين، أغلقت على قيادة حماس واقتربت منها، وهكذا يفترض بالحملة العامة أن تؤدي إلى حسم عسكري وإعادة المخطوفين. تحرير المخطوفين في الليلة التي بين الأحد والإثنين، هي بمثابة دراما فائقة مع نهاية سعيدة، تجسد كل ما يؤمن به قادة الجيش والمستوى السياسي في المعركة المتواصلة.

منذ 7 و8 أكتوبر والجيش و”الشاباك”، فضلاً عن النشاط العملياتي لاحتلال القطاع وتصفية قوة حماس، ينشغلون لخيارات تقع في طريقهم لعميات موضعية لإنقاذ مخطوفين أيضاً. جرت ملاحقات للمخطوفين على مدى كل الحرب، وخطط إنقاذ ارتفعت وهبطت، وحدث إخفاقان على الأقل.

واحد – عملية إنقاذ لا يوجد فيها مخطوفون، صفي مخربون وعادت قواتنا مع بضعة جرحى بجروح خطيرة. يدور الحديث عن دليل على أن الجيش الإسرائيلي مستعد للمخاطرة بالجنود من أجل المخطوفين. والثاني هو الاشتباك المأساوي الذي قتل فيه ثلاثة مخطوفين ممن أصبحت كتاباتهم على الحائط علامات بارزة لدى زعماء احتجاج 7 أكتوبر.

ستصبح المفاوضات منطقية

يأمل كثير في شق الطريق لتوسيع العمليات في رفح. على الورق، يبدو أن حسابات الضغوط على حماس تخلق أملاً في نقل المفاوضات حول تحرير باقي المخطوفين إلى مسارات منطقية يمكن لإسرائيل تقبلها.

عملت قيادة حماس حتى الآن وفق معايير انتحارية. ربما تتعاظم لدى زعماء حماس اعتبارات لجدوائية تحقيق شيء ما الآن، ما داموا يملكون مخطوفين، ولأن اليهود يأتون ولم يعد ممكناً معرفة ما الذي هم قادرون عليه. وهم يتلقون تعزيزات من الأمريكيين ومن مظاهر التمرد الداخلي في إسرائيل.

يمكن الافتراض بأن قيادة الحرب، من نتنياهو وحتى غانتس وآيزنكوت، تلقوا حقنة تشجيع من هذا الإنقاذ الناجح، مع العلم بأن تحت تصرفهم أدوات جراحية دقيقة وقوية. حكومة الطوارئ متكتلة اليوم أكثر مما كانت أول أمس. ربما نقول إن المزاج السابق انقضى.

أمنون لورد

إسرائيل اليوم 13/2/2024a