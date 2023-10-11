صحيفة إسرائيلية تدعو لصفقة تبادل أسرى فورية مع “حماس”

القدس: دعت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء، إلى إجراء صفقة تبادل أسرى “فورية” بين إسرائيل وحركة “حماس” والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: “إن المهمة الأكثر إلحاحا أمام إسرائيل تتلخص في إعادة الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.

وأضافت: “هذا يعني شيئا واحدا فقط، وهو المضي قدماً على الفور في عملية تبادل الأسرى، بما في ذلك الاستعداد لإطلاق سراح فلسطينيين مسجونين في إسرائيل”.

واستدركت: “لكن الهجوم المضاد القاتل الذي شنته إسرائيل ضد حماس في غزة، إلى جانب ما يقوله أعضاء الحكومة، يشير إلى أن إعادة هؤلاء الإسرائيليين لا تأتي على رأس أولوياتها”.

وقالت الصحيفة: “والأسوأ من ذلك، يبدو أن الحكومة قررت تطبيق ما يسمى ببروتوكول هانيبال الذي يسمح بالمخاطرة بحياة المختطفين الذين يقدر عددهم بـ150 أسيرا ومفقودا إسرائيليا”.

ولفتت في هذا الصدد إلى أن “وزير المالية (الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش دعا في جلسة مجلس الوزراء السبت، إلى ضرب حماس بوحشية، وعدم أخذ قضية الأسرى في الاعتبار كثيرا”.

وأضافت: “لا يحق لأي حكومة، وبالتأكيد ليست الحكومة الأكثر تهوراً في تاريخ إسرائيل (في إشارة إلى حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية)، أن تتاجر بحياة المدنيين الأبرياء وتقرر التضحية بهم على مذبح الكبرياء الوطني، وعلينا أن ندفع كل ما هو مطلوب، دون أي تأخير أو مناورات خيالية أو حيل”.

وأردفت الصحيفة: “علينا ألا ننتظر أو نتأخر، وكل ثانية تمر تعرض حياة أقاربهم وعقلهم للخطر، (يجب) تبادل الأسرى الآن”.

وكانت “حماس” أبدت الاستعداد للحديث من خلال طرف ثالث عن تبادل للأسرى ولكن ليس تحت النار، على حد تعبير رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، الإثنين.

وتشير المعطيات الرسمية الإسرائيلية الى وجود نحو 5200 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

(الأناضول)