صحيفة إسرائيلية تدعو نتنياهو للرحيل وتحذر من بقائه بالحكم

القدس: دعت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى “الرحيل”، محذرا من أن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل مقابل استمرار حكمه “باهظ للغاية”.

وتحت عنوان: “فقط ارحل يا نتنياهو” اعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن “الثمن الذي ستدفعه إسرائيل مقابل استمرار حكمه باهظ للغاية”.

ولفتت الصحيفة إلى تصريحات قبل يومين تراجع عنها نتنياهو لاحقا قال فيها إن إعلان الجنود الاحتياط رفض الخدمة دفع رئيس حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي في غلاف قطاع غزة.

وقالت: “عاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى طرقه الشريرة، بالتحريض وزرع الدمار، وإذا كان هذا السلوك في الأوقات العادية يسمم المجتمع وأنظمة الدولة، فإنه في زمن الحرب يعرض إسرائيل لخطر وجودي”.

وأضافت الصحيفة: “لا يوجد تفسير معقول لتصريحات رئيس الوزراء خلال أصعب اللحظات في تاريخ الدولة، نتنياهو مثل العقرب في حكاية العقرب والضفدع: إنها ببساطة طبيعته”.

وأشارت إلى أنه “من الواضح أن 1400 حالة وفاة لم تكن كافية بالنسبة له، و240 رهينة لم يكن لها أي تأثير عليه، وآلاف الإسرائيليين الذين أصبحوا لاجئين في بلدهم ومجتمعات بأكملها تم تدميرها – ورغم خلال كل هذا، ظل كما هو”.

وقالت الصحيفة: “كما هو الحال دائمًا، فهو يحرض ويفكر في نفسه ويدافع عن منصبه ولا يقلق إلا على مستقبله”.

(الأناضول)