صحيفة إسرائيلية: ترامب يحذر نتنياهو من خطوات قد تعرقل محادثات الاتفاق النووي مع إيران

تل أبيب: حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من اتخاذ أي خطوات قد تلحق الضرر بمفاوضات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الأسبوع الماضي، وفقا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول كبير في البيت الأبيض ومصدر آخر مطلع على تفاصيل الاتصال، يوم الثلاثاء.

وقال المصدران إن رسالة ترامب لنتنياهو كانت واضحة: “هذا ليس وقت التصعيد، بينما نحاول التوصل إلى حل للقضايا العالقة”.

وأشار المسؤول في البيت الأبيض إلى أن ترامب ومسؤولين أمريكيين كبارا أعربوا، خلال محادثات خاصة، عن قلقهم المتزايد من احتمال أن يقدم نتنياهو على توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، أو اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض الجهود الدبلوماسية.

وكان موقع “واللا” الإسرائيلي أفاد الأسبوع الماضي بأن إسرائيل تستعد لاحتمال توجيه ضربة سريعة للمنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، وسط تقديرات إسرائيلية بأن نافذة الفرصة لتنفيذ ضربة ناجحة قد تغلق قريبا.

(د ب أ)