صحيفة إسرائيلية: توقعات إيجابية من المفاوضات في قطر

لندن- “القدس العربي”: قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن هناك أجواء إيجابية في مفاوضات الدوحة، التي ضمت أخيراً رئيسي الموساد و الـ “سي آي أيه” ورئيس وزراء قطر، والتي ستتوسع لتضم الجانب المصري.

ونقلت “إسرائيل اليوم” عن مصادرها أن المحادثات في قطر تجري في أجواء طيبة، إذ جرى البحث في “إعادة كل المخطوفين، والمبادرة المصرية لتحرير عدد من المخطوفين أولاً مقابل هدنة قصيرة”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، تبدأ بيومين، ثم 10 أيام، يتخلّلها مفاوضات لتبادل عدد من أسرى الطرفين.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها قناة (12) وهيئة البث الرسمية، أنّ المبادرة المصرية تتضمن الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين أحياء.

ورغم دعم غالبية الوزراء الإسرائيليين للمقترح المصري، قررت تل أبيب رفض مقترح “الصفقة الصغيرة”، بسبب معارضة نتنياهو، الذي شدد على أن “المفاوضات تتم فقط تحت النار”، وفق ما ذكرت القناة “12” العبرية عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت “إسرائيل اليوم” إلى رفض “حماس” “كل اقتراح لوقف النار لا يتضمن انسحاباً إسرائيلياً من غزة، من شمال القطاع ومحوري نتساريم وفيلادلفيا”.

وقالت الصحيفة العبرية إنه “ينبغي الإشارة إلى أن دافيد برنياع قال، في مباحثات مغلقة، في الأسابيع الأخيرة، إن هناك سبيلاً آخر لدفع “حماس” نحو الصفقة يمرّ في لبنان”.

وذكّرت الصحيفة بما كشفه مصدر دبلوماسي عن أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أبلغ القطريين والمصريين بموافقة “حزب الله” على الفصل بين جبهتي غزة ولبنان، وقبول قرار 1701. “وعليه فقد طرحت مسألة لبنان في المداولات في قطر”.

