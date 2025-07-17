صحيفة إسرائيلية.. حضور هاكابي في رسالة تهديد للمحكمة: من يتهم نتنياهو سنصطاده

“زيارة” سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكابي، إلى المحكمة المركزية في لواء تل أبيب أمس أثناء مداولات محاكمة جنائية لرئيس الوزراء نتنياهو، تجاوزت خطاً أحمر. فقد شارك السفير الأمريكي بشكل نشط في عرض الإجراء القضائي الجاري ضد نتنياهو على أنه محاولة انقلاب بوسائط قضائية.

وجود السفير في القاعة، والصور المهينة مع دمية “باغز باني” وتبني نظرية المؤامرة البيبية التي تتهم جهاز القضاء بـ “صيد الساحرات”، كل هذه أكثر بكثير من عار دبلوماسي. لو كان للسفير كمامة كورونا لاستعاد الصورة الآيكونية من يوم بدء المحاكمة، التي يبدو فيها نتنياهو مهدداً لجهاز القضاء وهو محوط بوزرائه التابعين واضعي الكمامات.

يعد هذا إساءة استخدام للقوة والدبلوماسية في ظل تشويه العلاقات بين الدولتين. لا شيء “صداقياً” في زيارة السفير إلا بالمفهوم المافيوي. الزيارة وكل ما ترافقها منسقة مع مواقف الرئيس الأمريكي ترامب، الذي دعا مؤخراً إلى “تحرير بيبي” بل وأعلن بوجوب إلغاء محاكمته، وكأنه عراب نتنياهو. إن تأييد السفير هو رسالة علنية، لدرجة تهديد حقيقي، على جهاز القضاء الإسرائيلي ورؤساء الادعاء العام.

محظور الاستخفاف بالبادرات الطيبة المافيوية هذه. المرحلة التالية بعد الزيارات “الرمزية” هي عنف دبلوماسي حقيقي. قد نرى ما يحصل في البرازيل. أعلن ترامب اعتزامه فرض جمارك بمعدل 50 في المئة على أي استيراد من البرازيل، وأشار إلى أنه سيفعل هذا، رداً على “صيد الساحرات”، على حد قوله، تجاه حليفه رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو، الذي يقدم إلى المحاكمة على محاولة انقلاب. في البرازيل أيضاً، حتى قبل التهديد بالجمارك، انتقد ترامب المحاكمة علناً.

غير أنه ليس مثلما في إسرائيل، فقد احتاج الرئيس في البرازيل لويس ايناسيو (لولا) دي سلفا، ساعات قليلة كي يرد بأن البرازيل ستفرض رسوماً جمركية بالمقابل. “البرازيل دولة سيادية بمؤسسات مستقلة، لن تقبل محاولة من أي أحد بإساءة استخدامها”، قال في بيان له، وأضاف بأن الدعوى ضد بولسونارو “هي بالمسؤولية الحصرية في جهاز القضاء البرازيلي”.

لكن من في إسرائيل سيضع ترامب في مكانه؟ هل هو الرئيس الذي يدفع إلى الأمام بالعفو، إسحق هرتسوغ؟ من سيدعو السفير إلى محادثة توبيخ، هل هو جدعون ساعر فزاعة الخارجية؟

للحرب على جهاز القضاء التي يشنها اليمين البيبي فرع دولي مسلح برسالة تهديد: من يفرض القانون على نتنياهو سيعرض نفسه للتهديدات والعقوبات، وربما حتى لحرب تجارية. من العار لرئيس وزراء في إسرائيل ومن الخزي للولايات المتحدة أن يتصرف رئيسها وسفيرها على هذا النحو.

أسرة التحرير

هآرتس 17/7/2025