صحيفة إسرائيلية: سوريا… “أرض الفرص الجديدة” أم محور الصراعات المقبلة؟

“أحبك جداً، لذلك نعطي الكثير”، هكذا أثنى ترامب على ولي بن سلمان عندما زار الرياض في أيار الماضي. في الواقع، لم يغن بن سلمان أغنية حب للرئيس الأمريكي، لكنه يعرف كيف يعطي الهدايا، والهدية الأكبر والأهم الوعد باستثمار أكثر من تريليون دولار في الولايات المتحدة في فترة ولاية ترامب. في المقابل، “حصل” الأمير على مصافحة تاريخية بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، ووعد برفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ العام 2011.

الإثنين، وفى ترامب بوعده ووقع على رفع العقوبات “عن المؤسسات التي تعتبر حيوية لتطوير سوريا وتفعيل حكومتها وبناء نسيج اجتماعي جديد في الدولة”، حسب وزارة المالية. هكذا تبدأ سوريا في عملية إعمار الاقتصاد الطويلة والتوقيع على اتفاقات مع دول ومستثمرين أجانب الذين كان محظوراً عليهم النشاط في سوريا، إضافة إلى منح مساعدات إنسانية وإعادة استيعاب نحو مليون لاجئ الذين هربوا من سوريا، وإعادة الملايين إلى بيوتهم التي هجروا منها. حسب تقديرات محافظة، تحتاج سوريا إلى مساعدة واستثمارات بمبلغ 250 – 300 مليار دولار لإعادة ترميم اقتصادها. جزء من هذا المبلغ سيصل من خزينة السعودية، وقطر، والإمارات وتركيا، والباقي من مؤسسات دولية بمنح وقروض لعشرات السنين.

عندما ترفع العقوبات، ستحظى سوريا بمكانة “أرض الفرص” الجديدة في الشرق الأوسط، وليس للشرع فقط. بدأت تركيا الآن في عملية إعادة لاجئين سوريين يعيشون فيها: أكثر من ثلاثة ملايين. وتأمل مصر تزويدها بالغاز، وأعلنت قطر نيتها توفير الغاز لها عبر أنبوب غاز عربي يمر في الأردن. والأردنيون يطمحون إلى بيع الكهرباء لسوريا ومنها إلى لبنان، أما العراق ولبنان فيفحصان إمكانية ترميم وتشغيل خط أنبوب النفط بين كركوك عبر سوريا إلى طرابلس. يستعد لبنان أيضاً لإعادة أكثر من مليون ونصف لاجئ سوريا إلى وطنهم، واستئناف نشاطات مسارات التجارة البرية بينه وبين سوريا والأردن ودول الخليج، وإحياء نشاطاته البنكية في سوريا. خلال ذلك، تأمل شركات نفط أجنبية، بالأساس أمريكية، تطوير حقول النفط شمالي سوريا، التي هي الآن تحت سيطرة الأكراد السوريين. حسب اتفاق الشرع مع زعيم القوات الكردية، مظلوم عابدي، ستنقل الحقول لسلطة الدولة.

لكن الوفرة الاقتصادية، التي هي نظرية حتى الآن، تنتظرها صراعات سياسية ودبلوماسية التي ستحدد فرص سوريا في أن تصبح دولة محورية إقليمية. وقد يتركز أهمها في الاتفاقات أو الترتيبات التي ستوقع عليها سوريا مع إسرائيل، وكيف ستؤثر تركيا على تشكيلها. منذ سقوط نظام الأسد، تمسك الرئيس التركي طيب رجب اردوغان بالموقف الذي سيقول إن على إسرائيل التوقف عن نشاطاتها العسكرية في المجال الجوي السوري، والانسحاب من كل الأراضي التي سيطرت عليها شرقي هضبة الجولان وجنوب سوريا. حافة المواجهة العنيفة بين تركيا وإسرائيل التي وصلت إلى ذروتها في نيسان الماضي عندما هاجمت إسرائيل قواعد في سوريا قرب المواقع التي كانت سوريا تنوي التمركز فيها، هدأت في الواقع، وتم تشكيل آلية تنسيق عسكرية مشتركة بين الدولتين بوساطة أذربيجان. ولكن الشك والتوتر لم يتلاشيا.

تركيا التي تحولت إلى صاحبة الكلمة في القصر الرئاسي السوري، بدأت في مساعدة الشرع على تشكيل الجيش الوطني. فقد تعهدت بتوفير السلاح والتسليح له، وهي تنوي -حسب مصادر تركية- إقامة مصانع للمعدات العسكرية في سوريا، إضافة إلى استثمارات مخططة في مجال البناء والبنى التحتية. الخطاب الدبلوماسي والإعلامي حول انضمام سوريا المحتمل إلى “اتفاقات إبراهيم”، أيضاً قبل ذلك حول “اتفاقات مؤقتة” في مجال التنسيق الأمني بين إسرائيل وسوريا، يثير عدم رضى في أنقرة. مصدر ذلك هو الخوف من سيطرة إسرائيلية دائمة على مناطق في سوريا وإقامة “تطبيع” بين إسرائيل والأقلية الدرزية التي تعيش في معظمها في جنوب سوريا، وخلق “علاقات تبعية” بين إسرائيل والأقلية الكردية الموجودة في شمال سوريا.

“أردوغان بدأ يدرك أنه قد يفقد مكانة صاحب البيت الحصري في سوريا، الذي يملي خطوات الشرع”، قال دبلوماسي تركي سابق. “اعترف في الوقت نفسه أنه لا يستطيع الآن مواجهة سياسة ترامب، الذي يدفع قدماً بمنظومة علاقات متفق عليها بين سوريا وإسرائيل. من المهم الذكر أنها عملية تؤيدها السعودية والإمارات اللتان ساعدتا أردوغان على الخروج من الأزمة الاقتصادية، واستثمرتا المليارات في تركيا، والآن يمكنهما الحصول على المقابل السياسي في سوريا”.

الدبلوماسي التركي يعتقد أنها خلفية تغيير في خطاب أردوغان، الذي تجنب في الفترة الأخيرة إطلاق تصريحات ضد التطبيع بين سوريا وإسرائيل. حسب هذا الدبلوماسي، “يتوقع أردوغان أن يحصل مقابل ذلك على مقابل مناسب من ترامب”. هذا المقابل ربما يكون إعادة تركيا إلى مشروع تطوير وإنتاج طائرة اف 35، الذي طردت منه في 2020 بعد أن اشترت منظومات الرادار الروسية من نوع “اس 400”. تحدث عن هذه الاحتمالية السفير الأمريكي في أنقرة توم باراك، الذي يشغل أيضاً منصب مبعوث ترامب الخاص في سوريا ولبنان. في مقابلة مع وكالة الأنباء التركية “الأناضول” قال باراك: “حسب رأيي، الرئيسان ترامب وأردوغان سيطلبان من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إيجاد طريقة لحل هذه القضية. والحل قد يكون محتملاً حتى نهاية السنة الحالية”.

وتركيا عرضت على ترامب أيضاً أنها ستتحمل المسؤولية عن إدارة الحرب ضد “داعش” في سوريا بدلاً من القوات الكردية. وهكذا تعفي الولايات المتحدة من دعم وتمويل الأكراد في سوريا – القضية التي أصبحت نقطة خلاف قابلة للانفجار في العلاقات بين الدولتين. حسب تقدير الدبلوماسي التركي، فإن “نسيج الاعتبارات التي تمليها سوريا على أردوغان يضعه بين العداء والخوف من إسرائيل وبين التطلع لأن يصبح لاعباً مركزياً يؤثر على سياسة ترامب في الشرق الأوسط وخارجه. ربما تكون النتيجة الإيجابية تحسين وربما ترميم، العلاقات بين تركيا وإسرائيل مقابل مكاسب سياسية يحصل عليها من علاقته الوطيدة مع ترامب”. نقترح عدم حبس الأنفاس قبل تحقق هذا التنبؤ المتفائل، وانتظار بلورة الترتيبات مع سوريا.

صحيح أن الشرع شريك حيوي في خطة خارطة النفوذ الإقليمية المتبلورة، لكن قراراته السياسية تخضع لحركة قوات خارجية كبيرة أكبر منه. في المقابل، باستثناء ترتيبات الحدود بين سوريا وإسرائيل، ربما يكون له دور رئيسي بالتحديد في إنهاء النزاع على الحدود بين إسرائيل ولبنان. حسب اتفاق وقف إطلاق النار، وافقت الدولتان على البدء في عملية ترسيم الحدود البرية، وخلال ذلك الحاجة للتغلب على 13 نقطة مختلفاً عليها، من بينها مكانة مزارع شبعا. بالنسبة لإسرائيل والأمم المتحدة، هذه المنطقة أراض سورية، في حين أن لبنان يدعي ملكيته عليها ويطلب من إسرائيل الانسحاب منها. على مدى سنوات، طلبت حكومات لبنان من بشار الأسد تسليمها وثيقة رسمية تؤكد أنها منطقة تحت السيادة اللبنانية، ولكن الرفض سيد الموقف. يتوقع طرح هذه القضية مرة أخرى بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وسيكون قرار مستقبل مزارع شبعا في يد الشرع.

تسفي برئيل

هآرتس 3/7/2025