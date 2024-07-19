صحيفة إسرائيلية.. لنتنياهو: انتهت معاذيرك ولن تنفعك مسيحانية بن غفير ولا “صلاته” في “الحرم”

الأربعاء دعا “شاس” رئيس الوزراء نتنياهو لإنهاء الاتصالات بشأن صفقة تحرير المخطوفين رغم الاعتراض عليها من داخل الائتلاف. “نعتقد أن الظروف الناشئة عقب الضغط العسكري المبارك والتصفيات المركزة تخلق توقيتاً مناسباً للوصول إلى صفقة تحافظ على مصالح إسرائيل الأمنية وتعيد المخطوفين إلى الديار”، كما أوضح أعضاء الكتلة. “ندعوكَ ألا تخشى الأصوات المعارضة للصفقة في الائتلاف، ويدنا معك لمواصلة العمل بمسؤولية من أجل فريضة فداء الأسرى التي ليس هناك ما هو أسمى منها”.

“شاس” ليس وحده. تصريحه ينضم إلى تأييد الصفقة الذي أعرب عنه الوزراء رون ديرمر، وميري ريغف، وغيلا جمليئيل التي ادعت عن حق بأن “هذه الصفقة صفقة نتنياهو ومسجلة باسمه، وعليكَ أن تسير بها حتى النهاية ولا تهتم بكل التهديدات الائتلافية من جانب بن غفير وسموتريتش”.

هذه الأصوات تنضم إلى تأييد وزير الدفاع غالانت وجهاز الأمن وعلى رأسه رئيس الأركان هرتسي هليفي، للصفقة الآن. حتى بعد محاولة اغتيال محمد ضيف، كرر رئيس الأركان موقفه الأسبوع الماضي في أن اتفاقاً لإعادة المخطوفين بات أمراً أخلاقياً عاجلاً لإنقاذ الحياة، وشدد على أن الجيش الإسرائيلي “سيعرف كيف يقف في كل اتفاق يقره المستوى السياسي”.

كان القرار ويبقى في يدي رجل واحد، نتنياهو، وانتهت معاذيره. له تأييد من داخل الحكومة ومن خارجها أيضاً فقد أوضح رئيس المعارضة، يئير لبيد، بأن كتلته ستوفر لنتنياهو شبكة أمان إذا ما انسحب شركاؤه في الحكومة.

وزير الأمن القومي، بن غفير، حج أمس إلى الحرم، وقال إنه “يصلي بل ويعمل بكد لإمداد رئيس الوزراء بالقوة ليكمل السير حتى النصر”. الويل لنصر يترك حياة عشرات المواطنين لمصيرهم، الذين اختطفوا في وردية بن غفير وباقي أعضاء هذه الحكومة الهدامة. يتعين على نتنياهو الآن الحسم بين حياة المخطوفين والحفاظ على حلفه مع اليمين المتطرف، المستعد للتضحية بالمخطوفين في صالح تحقيق الرؤية المسيحانية لبلاد إسرائيل الكبرى والطاهرة. هذه هي البدائل، الخيار في يديه.

أسرة التحرير

هآرتس 19/7/2024