صحيفة إسرائيلية: لهذا السبب استدعى بايدن محلل “نيويورك تايمز” في اليوم الذي التقى فيه هرتسوغ

الثلاثاء، بالتوازي مع لقاء الرئيس جو بايدن مع رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، صوت مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي على قرار يعرب عن “دعم مطلق لإسرائيل”. ويقضي بأن “إسرائيل ليست دولة عنصرية أو دولة أبرتهايد”. مجرد طرح مثل هذا القرار على التصويت الآن يثبت بأن الأقوال الشهيرة لهنري كيسنجر في أن “ليس لإسرائيل سياسة خارجية بل سياسة داخلية فقط” صحيحة أيضاً في السياسة الأمريكية الداخلية.

في نهاية الأسبوع الماضي، قالت إحدى المندوبات الديمقراطيات الكبيرات في مجلس النواب، باميلا جيابل من ولاية واشنطن، إن إسرائيل “دولة عنصرية”: كان هذا خطأ سياسياً فادحاً – فلا يمكن قول أمور كهذه عن إسرائيل داخل المؤسسة في واشنطن. وفي غضون بضع ساعات، تلقت جيابل ضربة على الرأس، من معظم أعضاء حزبها أيضاً، واضطرت لنشر توضيح.

رأى الجمهوريون المسيطرون في مجلس النواب ثغرة لتحقيق بضع نقاط سياسية، وسارعوا لرفع بيان تأييد لإسرائيل إلى التصويت وبلا شروط، فصوت كل الديمقراطيين تقريباً في صالح القرار، بمن فيهم جيابل، لكن تسعة صوتوا ضد، وامتنعت واحدة. وهذا هو العدد الذي ينبغي التركيز عليه ونكون قلقين منه. فهو يزداد.

لقد أصبح اليمين في إسرائيل في العقد الأخير فظ الروح في استخفافه تجاه الولايات المتحدة – دولة بدونها ما كانت إسرائيل، اليوم أيضاً، أن تبقى على قيد الحياة – لكنه محق في نهجه الأساسي: لا يوجد شيء تفعله حكومة إسرائيلية فيدفع الولايات المتحدة لتغيير موقفها من إسرائيل. ليس أكثر من التصريحات في مستوى هذه الحدة أو تلك. وهذا لن يتغير ما دام بايدن رئيساً، ولن يتغير تحت الإدارة الجمهورية. لكن جيل المستقبل الليبرالي، ذاك الذي سيتخذ القرارات بعد 20 أو 30 سنة، هو جيل آخر تماماً.

يضم هذا الجيل أيضاً الكثير من الشبان اليهود الذين ينظرون إلى إسرائيل، تلك التي تسيطر على شعب آخر بالقوة، ويتحكم بها يمين ديني متطرف، وهم لا يريدون أي علاقة بهذا. كل استطلاع شامل أجري في السنوات الأخيرة بين اليهود الليبراليين – الأغلبية الساحقة من يهود الولايات المتحدة – يأتي معه بنتائج غير مسبوقة في العداء تجاه إسرائيل تحت بنيامين نتنياهو.

“المؤيدون الأكبر لإسرائيل”، قالت جيابل لـ “نيويورك تايمز”، “يشعرون بأنهم فقدوا المصداقية لأن سياسة حكومة نتنياهو عنصرية جداً وهم يريدون إسكات كل بحث في ذلك نقدياً”. هي ليست مخطئة. التصويت السريع في مجلس النواب يوضح أن في واشنطن نفسها تأييداً عملياً لإسرائيل مؤكداً في هذه اللحظة كما هو دوما، ولكن ودون أن تقصد فإنها توضح أيضاً أنهم يفهمون بأن الأرض تحركت حقاً خارج الـ 2.5 كيلومترات التي بين البيت الأبيض وتلة الكابيتول.

لهذا السبب، دعا بايدن محلل “نيويورك تايمز” توماس فريدمان إلى الغرفة البيضوية في اليوم الذي التقى فيه مع هرتسوغ كي ينقل رسالة واضحة عن تخوفه الكبير مما يجري في إسرائيل. بايدن ليس جيابل، وليس الكسندريا اوكسيو كورتيز أو رشيدة طليب. بايدن صهيوني حقيقي يحب إسرائيل أكثر من أي رئيس أمريكي حديث. لقد بدأ يفهم بأن ما كان ليس ما سيكون بعد أن يغادر، وتحطم قلبه.

تسيبي شميلوبتس

يديعوت أحرونوت 20/7/2023