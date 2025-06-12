صحيفة إسرائيلية.. مع تهديد واشنطن لدول “المبادرة الفرنسية”.. نتنياهو يثني على روبيو: “شكراً على الوضوح الأخلاقي!” 

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، هاجم العقوبات الشخصية التي فرضتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، على وزيري اليمين المتطرف بن غفير وسموتريتش. فقد ادعى بأن العقوبات لا تخدم الجهود الأمريكية لتحقيق وقف للنار وإعادة المخطوفين وإنهاء الحرب.

“حماس تنظيم إرهابي ترتكب جرائم صادمة، وتحتجز أبرياء في الأسر، وتمنع عن سكان غزة العيش بسلام. نحن نذكر شركاءنا ألا ينسوا من هو العدو الحقيقي”، قال في ظل تجاهل لحقيقة أن العقوبات فرضت عقب تحريض بن غفير وسموتريتش ضد الفلسطينيين في الضفة. على حد قوله، تطلب الولايات المتحدة إلغاء العقوبات، وتقف إلى جانب إسرائيل. رئيس الوزراء نتنياهو، سارع لشكره على “الوضوح الأخلاقي”.

غير أنه لا وضوح أخلاقياً هنا، بل تشوش في أفضل الأحوال، وادعاء براءة في أسوأ الأحوال. فالعقوبات ليست تعبيراً عن تشوش أخلاقي، بل العكس. هي محاولة شبه يائسة للتمييز بين اليمين المتطرف القومجي والخطير وبين إسرائيل الطبيعية.

إن محاولة عرض فرض العقوبات كفشل في التمييز بين حماس وإسرائيل، محاولة تلاعبية. فإذا كان لا بد، فإن التشوش هو لروبيو نفسه، الذي يرفض الاعتراف بأن بن غفير وسموتريتش مثل نتنياهو، يمثلون خطاً سياسياً عديم المسؤولية لا يميز بين حماس والسلطة الفلسطينية. وذلك رغم أن السلطة، بخلاف حماس، اعترفت بإسرائيل، ووقعت معها على اتفاقات وتتعاون معها في المجال الأمني منذ ثلاثة عقود.

تأتي العقوبات الشخصية بوصف بن غفير وسموتريتش مؤيدي الضم والترحيل أنهما غير شرعيين، وتمييزهما عن المركز السياسي في إسرائيل. العقوبات خطوة تكمل المحاولة التي يتصدرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحليفته السعودية، لإعادة حل الدولتين إلى الطاولة. فالقمة التي ستنعقد في 17 حزيران في مباني الأمم المتحدة إشارة ليقظة دولية من أجل حل سياسي.

المبادرة الفرنسية السعودية مهمة، ولكن من المتوقع أن تتفجر على أرض الواقع: حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو لا تضم الوزراء المتطرفين فحسب، بل تعمل حسب خطوط سياستهم في غزة والضفة؛ ففي غزة تمارس القتل والهدم والرغبة في الطرد والاستيطان؛ أما في الضفة فسياسة استغلال حرب غزة لأجل الدفع قدماً بالضم والطرد.

حذرت الولايات المتحدة أمس، الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة ألا تتخذ خطوات “مناهضة لإسرائيل”، وإلا فسيكون لذلك تداعيات دبلوماسية خطيرة. لكن إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقاً مساعدة إسرائيل، فعليها أن تنضم إلى مبادرة ماكرون وألا تخرب عليها. عليها أن تشجع إسرائيل على تمييز نفسها عن المتطرفين وتعود إلى مسار الدبلوماسية وإلى حل الدولتين.

أسرة التحرير

هآرتس 12/6/2025