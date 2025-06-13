صحيفة إسرائيلية.. هل تنسى إيران جهدها الذي بذلته في مشروعها النووي لسنوات عديدة؟

بلغت وسائل إعلام في الولايات المتحدة أمس بأن الجيش الإسرائيلي أنهى استعدادات لهجوم في إيران، وبالمقابل بدأت هذه المناورات العسكرية تهدد برد مدمر إذا ما أصيبت بضر. وها هي التهديدات بين القدس وطهران بدأت تتعاظم في الوقت الذي تصل فيه المحادثات بين الولايات المتحدة والإيرانيين على اتفاق نووي جديد إلى مرحلة حرجة. الأحد القريب القادم، سيلتقي فريقا المفاوضات في عُمان، مبعوث ترامب ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في محاولة للتغلب على مسألة الخلاف الجوهري – المطلب الإيراني لمواصلة تخصيب اليورانيوم في المستقبل أيضاً.

تبدو مؤشرات التصعيد واضحة من كل صوب. فقد بلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، بأن لأول مرة بعد عشرين سنة لا تفي إيران بتعهداتها وفقاً لاتفاقات الرقابة على برنامجها النووي – بعد أن سرعت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقربها من السلاح النووي. وأخلت الولايات المتحدة طواقمها من سفاراتها في الدول المجاورة لإيران، وألغى قائد المنطقة الوسطى الأمريكية ظهوراً مخططاً له في الكونغرس وبقي في المنطقة خشية التصعيد. ورغم شحذ السيوف، يرسل نتنياهو مبعوثيه إلى المحادثات مع ويتكوف، في محاولة لتنسيق المواقف والتأثير على موقف واشنطن في المفاوضات.

في هذه الساعة المصيرية، من الأفضل لكل الأطراف التوصل لاتفاق يدخل البرنامج النووي الإيراني إلى مسار ملجوم برقابة دولية، وليس إلى تصعيد عسكري يشعل ناراً إضافية في المنطقة تشتعل إلى حجوم هائلة ولا تغير من الأساس نوايا العدو. فإيران لن تنسى المعرفة النووية التي جمعتها في عشرات سنين من التطوير إذا ما تعرضت هذه المنشأة أو تلك إلى الهجوم. وإسرائيل لن تضمن بأن العملية العسكرية – مهما كانت جريئة وذكية – ستمنع إيران من المواصلة في مسار النووي، لكنها ستضع الجبهة الداخلية الإسرائيلية في خطر الإصابة الشديدة.

إن الحرب المتواصلة منذ عشرين شهراً في قطاع غزة تدل مرة أخرى كم هو صعب إنهاء الحروب أو تحقيق “نصر مطلق” كما يعد نتنياهو. فالضغط العسكري وحده لن يحقق الأمن أو “الحسم”، ولا حتى إعادة الـ 53 مخطوفاً إسرائيلياً ممن لا يزالون في أسر حماس، ومنهم ما لا يقل عن عشرين مخطوفاً أحياء. في غزة، مثلما في إيران، ليس سوى اتفاق يضمن لإسرائيل العيش بسلام وأمن، وإعادة بناء الدولة من أضرار الحرب. ولا ننسى الصلة بين الساحات: كلما تواصلت حرب غزة وتجويع سكانها، سيصعب على إسرائيل تقريب الائتلاف الغربي والعربي الذي يساعد في الدفاع في وجه إيران. الاستنتاج واضح: على إسرائيل أن تشجع الولايات المتحدة في طريقها إلى اتفاق جديد ومحسن مع إيران، ولا تفتح جبهة أخرى أخطر من أي وقت مضى.

أسرة التحرير

هآرتس 13/6/2025