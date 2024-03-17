صحيفة إسرائيلية: واشنطن ستعمل في مجلس الأمن على قرار وقف النار في قطاع غزة

لندن- “القدس العربي”: قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن “محافل سياسية في إسرائيل اطلعت على مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة في مركزه “وقف نار فوري ومتواصل” في الحرب في قطاع غزة”.
وذكرت الصحيفة أن مشروع القرار الأمريكي “اجتاز عدة تغييرات وتعديلات”، و”يدور الحديث عن نص في صيغته النهائية التي لم يعد ممكناً تغييرها”. وأن “من المتوقع لمشروع القرار هذا أن يطرح للتصويت في مجلس الأمن في صيغته الحالية”.
وأشار خبر الصحيفة إلى “الصيغة النهائية للقرار تغيّرت كثيراً عن المسودة السابقة. وبين التعديلات المركزية: تشديد كبير للنبرة في موضوع العملية العسكرية في رفح، والمطالبة بالبدء في إنفاذ اتفاق وقف النار بشكل فوري. وذلك بخلاف الصيغة السابقة التي تناولت مخاطر العملية العسكرية في رفح على السكان المحليين في الظروف الحالية”.
وتابعت “معاريف” أن “الصيغة النهائية التي أعدها الأمريكيون لطرحها فوراً على التصويت في مجلس الأمن يبدو واضحاً فيها التشديد على الصياغة والنبرة. فلا يدور الحديث على الإطلاق عن “ظروف كهذه أو تلك تتيح المناورة البرية”، بل الإعراب عن قلق عميق من مجرد إمكانية عملية إسرائيلية برية في رفح، بل والتشديد على أن مناورة الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح تنطوي على خطر حقيقي لانتهاك القانون الإنساني الدولي”. هذا بالإضافة إلى أن “المسودة النهائية لمشروع القرار الأمريكي لم تعد تذكر جهداً دبلوماسياً للبدء بإنفاذ اتفاق لوقف نار بشكل فوري. فالآن سيعرب الأمريكيون عن تأييدهم للجهد الدبلوماسي لفرض وقف نار فوري ومتواصل، كجزء من صفقة تحرير مخطوفين”.
وتنقل الصحيفة عن تقديرات إسرائيلية أن “الولايات المتحدة ستطلب إجراء التصويت على مشروع قرارها في بداية الأسبوع. والنيّة هي للتسريع قدر الإمكان المشروع في مجلس الأمن بسبب تخوّف الأمريكيين من مشروع قرار آخر منافس يكون ذا طابع سلبي صرف لإسرائيل ومن شأنه أن يطرح في غضون وقت قصير”.
وتختم “معاريف” بالقول: “يعتزم الأمريكيون طرح مشروع قرارهم في الأيام القريبة القادمة. وحسب التقديرات، ستستخدم روسيا حق النقد الفيتو، إلى جانب أغلبية واضحة من الدول التي ستدعمه”.
متاخر جدا و لن يغير ذلك شيئا من خسارة امريكا العظمى جراء تأييدهم الاعمى للصهاينة المجرمين ……! امريكا تستشعر الخطر الداهم على وجود الكيان الصهيوني اكثر من الصهاينة انفسهم ……! امر غريب عجيب
عقلية وسياسة الأمريكان، وهم من يمسك بأسباب القوة المدمرة الغاشمة، في المطمطة وإضاعة الوقت لا مثيل لها.
مشروع القرار الأمريكي الفوري وجد النور لأول مرة منذ اكثر من شهر ردا على دعوة الجزائر للتصويت علي وقف فوري لإطلاق النار.
ثم وصع في الدرج حينما اشتعلت جبهة المفاوضات والإنزال الجوي للمساعدات.
ثم تم إخراجه من الدرج كنتيجة لجمود المفاوضات ولفشل الإنزالات الجوية وإنشاء الميناء العائم الذي استحوذ على صدارة الأخبار اخيرا.
لن يرى مشروع مسمار جحا النور وسيتم ادخاله وإخراجه الدرج حسب مقتضيات الحاجة تكتيكيا واعلاميا تماما كالخلاف المزعوم بين بايدن ونتانياهو.
لا نصدق حتى نرى ونسمع 🇵🇸✌️🇵🇸✌️
كان على إسرائيل ان لا تخرج الأمريكان والغرب ومن في فلكهم من العرب ودول العالم التالي وان تحافظ لهم ولو بقليل من ماء وجه!
عندما يُقرر ( الأسياد) وقف إطلاق النار …سيتم تنفيذ هذا القرار من دون تاخير..! و ستتم الموافقة عليه من طرف الجميع ،بل و سيخرج علينا ( سفلة القوم ) ليُطبلوا و ليُهللوا على إنجازهم العظيم ..الذي لولاهم لما صدر مثل هذا القرار..بعد خراب غزة و تشريد و تجويع و إذلال شعبها ،الذي حاصره و تآمر عليه الاشقاء و الاقرباء ،قبل الاعداء.
قمة النفاق. الفيتو علي اي قرار لوقف الحرب وفي نفس الوقت العمل علي اصدار وفي نفس المكان!!!!!!!!!!!!!!
الحرب ستتوقف حتما في يوم من الأيام: لكنها أسقطت ورقة التوت وكشفت عن عورات العرب الذين لا حول ولا قوة لهم أمام إسرائيل
ان تأتي متأخرا خير من الا تأتي ابدا..
الان فقط أدرك الامريكيون خطورة نفاقهم و تناديها في الابادة الجماعية مما هدد مصالحهم يشكل كبير. أما عن استخدام روسيا لحق النقض ضد الوقف الفوري للحرب فلا اظن ان روسيا ستذهب الي هذا الإجراء