صحيفة: إيطاليا توقف سفينة تنقل أسلحة من الصين إلى الشرق الليبي

روما: ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن قوات الأمن أوقفت سفينة شحن إثر بلاغ أمريكي يفيد بأنها تنقل أسلحة بقيمة ملايين الدولارات من الصين إلى قوات الشرق الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وقالت صحيفة كورييري ديلا سيرا واسعة الانتشار في إيطاليا إن قوات الأمن صادرت حمولة سفينة تم إيقافها في ميناء جويا تاورو جنوب غرب البلاد يوم 18 يونيو/حزيران الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من العملية هو مصادرة أسلحة تقدر قيمتها بملايين الدولارات كانت على متن السفينة التي وصلت تحمل اسم “MSC Arina”.

ووفقا للصحيفة، أبلغت السلطات الأمريكية الجانب الإيطالي أن السفينة انطلقت من ميناء شنتشن الصيني وكانت متجهة إلى مدينة بنغازي الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر.

وأوضحت أن السلطات الأمريكية ربما قررت مصادرة حمولة الأسلحة الموجودة على متن السفينة عند وصولها إلى الميناء وطلبوا المساعدة من حلفائها الإيطاليين في هذا الصدد.

ولفتت إلى أن شركة MSC قالت إنها لا تملك سجلات حول مصادرة حاويات تابعة لها، إلا أنه ليس من غير المألوف – بحسب الصحيفة – استخدام الشركات العالمية في النقل غير القانوني دون علم أصحاب السفن التجارية الكبيرة.

وأكدت أن السفينة “MSC Arina” غادرت ميناء جويا تاورو في 20 يونيو، عقب العملية التي جرت في 18 يونيو، وواصلت مسارها نحو غرب البحر الأبيض المتوسط.

