صحيفة إيطالية: الخناق يضيق حول رقبة ولي العهد السعودي

منذ 2 ساعتين
صحيفة إيطالية: الخناق يضيق حول رقبة ولي العهد السعودي

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روما: علّقت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، الخميس، على تطورات قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في تركيا قبل أكثر من شهرين.

 وقالت الصحيفة: “يتزايد خناق المجتمع الدولي حول رقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل مستمر” مضيفة: “هل يكون هناك تحقيق دولي في قضية خاشقجي؟”.

وأضافت: “هذا أمر يتجاوز الفرضية، الآن، في ضوء طرح الأمم المتحدة هذه الفكرة”.

وذهبت الصحيفة إلى أن طرح هذه الفكرة يرمي إلى منع التعتيم على القضية وقالت إن تركيا “حريصة كل الحرص على استعادة مصداقيتها لدى الغرب وعلى تبديد الشكوك في نفورها من حرية الصحافة”. (د ب أ)

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