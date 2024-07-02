سياسة | دولي

صحيفة بريطانية: إيران ستدعم حزب الله اللبناني “بكل السبل” إذا شنت إسرائيل حربا ضده

منذ ساعتين

حجم الخط
0

لندن: نقل تقرير إخباري عن كمال خرازي، مستشار السياسة الخارجية للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، قوله إن إيران ستدعم حزب الله اللبناني، “بكل السبل”، حال شنت إسرائيل حربا شاملة ضده.

وأعرب المسؤول الإيراني في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، عن عدم اهتمام بلاده بنشوب حرب إقليمية ودعا الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لمنع تصعيد الوضع بشكل أكبر.

وقال خرازي: “سيدعم الشعب اللبناني بأكمله والدول العربية وأعضاء محور المقاومة لبنان ضد إسرائيل” حال اندلاع صراع شامل. وأضاف خرازي:” تلوح في الأفق فرصة لامتداد دائرة الحرب لتشمل المنطقة  بأسرها وستجد حينها جميع الدول، ومن بينها إيران، نفسها مضطرة للمشاركة فيها”.

وتابع:” وفي هذا الوضع، سيكون أمامنا خيار وحيد، ألا وهو دعم حزب الله بكل السبل”.

واختتم خرازي حديثه للصحيفة بالقول إن امتداد دائرة الحرب لن يكون في صالح إيران، ولا الولايات المتحدة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة
منذ 3 ساعات
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37 ألفا و900 منذ 7 أكتوبر
منذ 22 ساعة
محتجون يغلقون شوارع بإسرائيل ويطالبون بإسقاط الحكومة
منذ يوم واحد
بن غفير: إطلاق سراح مدير “الشفاء” وعشرات الفلسطينيين إهمال أمني
1 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية