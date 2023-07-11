صحيفة بريطانية تفسر لمس بايدن لظهر الملك تشارلز- (صور)

لندن- “القدس العربي”: علقت صحيفة “تلغراف” البريطانية على لمس الرئيس الأمريكي جو بايدن، للملك البريطاني تشارلز الثالث، معتبرة أنها محاولة لـ”التعويض” عن عدم حضور حفل تتويجه.

وذكرت الصحيفة أنه إذا كان لدى الملك أي شكوك حول الطبيعة الدائمة للعلاقات البريطانية الأمريكية في ظل حكمه، فقد تلاشت بالتأكيد. فقد بدا الرئيس الأمريكي “حريصا جدا” على إظهار العلاقة الخاصة المستمرة لدرجة أنه لمس الملك مرارا وتكرارا خلال ترحيب رسمي في قلعة وندسور.

ونقلت عن مساعدي الملك تأكيدهم أنه لم ينزعج مما وصفته بـ”العرض الحساس”، والذي يبدو أنه محاولة من بايدن لـ”التعويض عن عدم حضوره في حفل تتويج الملك”.

وأوضحت “تلغراف” أنه “عندما تصافح الرجلان، مد بايدن يده على مرفق الملك قبل أن يضع يده على ظهره”، وقد أصر مراقبو البيت الأبيض على أن مثل هذه “العروض اللمسية” هي تعبير عن أسلوب بايدن. إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن بايدن لم يلمس الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، عندما التقيا.

ولفتت مصادر ملكية إلى أن الملك من جيل مختلف عن والدته الراحلة، وأصرت على أنه لم ينزعج من أن يتم لمسه.

وكان قد وصل بايدن إلى بريطانيا الاثنين في مستهل جولة تشمل ثلاث دول، بينها ليتوانيا حيث تُعقد قمة حلف شمال الأطلسي التي يسعى فيها الحلفاء لإبداء التضامن مع أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي بينما لم يُقبل بعد طلب انضمامها إلى الحلف.