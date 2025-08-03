صحيفة بريطانية: سوف يتم نقل نحو 300 طفل من غزة إلى بريطانيا لتلقى العلاج

لندن: ذكرت تقارير إعلامية أنه قد يتم إجلاء ما يصل إلى 300 طفل من غزة إلى المملكة المتحدة لتلقى العلاج الطبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الخطط خلال أسابيع.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن أحد الوالدين أو الوصي سوف يصاحب كل طفل بالإضافة إلى أقاربه إذا تطلب الأمر، كما سوف تجرى وزارة الداخلية البريطانية فحوصات بيومترية وأمنية قبل السفر.

ومن المقرر حدوث ذلك” بالتوازي” مع مبادرة مجموعة بروجيكت بيور هوب، التي تم تأسيسها لنقل الأطفال المرضى والمصابين في غزة إلى بريطانيا بصورة خاصة لتلقى العلاج.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد قال الأسبوع الماضي إن بريطانيا “تسرع بصورة عاجلة” جهود نقل الأطفال إلى بريطانيا لتلقى العلاج.

وقال متحدث باسم الحكومة “نحن نتخذ خطوات لإجلاء المزيد من الأطفال من غزة، الذين يحتاجون علاجا طبيا عاجلا، ويتضمن ذلك جلبهم إلى بريطانيا لتلقى علاج متخصص يعد الخيار الأفضل لرعايتهم”.

وأضاف “نحن نعمل بوتيرة سريعة للقيام بذلك بأسرع وقت ممكن، على أن يتم إعلان المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب”.

(د ب ا)