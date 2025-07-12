صحيفة بريطانية: مؤيدو “حركة فلسطين” يتعهدون بتحدي حظرها.. والشرطة في معضلة بعد اعتقال قسيسة في الـ83 من العمر

لندن ـ “القدس العربي”:

قالت صحيفة “تايمز” البريطانية إن مؤيدي “حركة فلسطين” (فلسطين أكشن) تعهدوا بجعل حظر الحركة “غير قابل للتنفيذ”، وذلك من خلال الخروج في مسيرات حاشدة لإظهار قوة العمل معا.

وأوضحت الصحيفة أن مؤسسة الحركة المحظورة الشابة العراقية الفلسطينية، هدى عموري (31 عاما) طلبت من المتظاهرين “جعل هذا الحظر غير قابل للتنفيذ”، وقالت في اجتماع عبر زوم “ثقتي بأشخاص مثلكم في أعلى مستوياتها. أعتقد أن رؤية الجميع يخرجون للتظاهر يرفع معنوياتنا، ويظهر أننا قوة لا يستهان بها عندما نعمل معا”.

وذكّرت الصحيفة بأن 29 شخصا أُلقي القبض عليهم في الأسبوع الماضي، من بينهم القسيسة سو بارفيت التي تبلغ 83 عاما، وذلك لرفعهم لافتات كتب عليها “أدعم حركة فلسطين”، بعد ساعات من دخول حظر حركة فلسطين كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ في الخامس من يوليو/تموز، لأن الحظر يجرم دعم المجموعة، ويعاقب صاحبه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

ووفق الصحيفة أعربت عموري عن دعمها لحملة احتجاجات متصاعدة تهدف إلى إغراق نظام العدالة الجنائية بالاعتقالات، وذلك في وقت يجري فيه تنظيم المزيد من الاحتجاجات على تطبيق المراسلة المشفر “سيغنال” في لندن وكارديف ومانشستر، وهذا قد يؤدي إلى مئات الاعتقالات الأخرى.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى النشطاء: “إذا كنت متأكدا من رغبتك في الانضمام إلى احتجاج، فيرجى الانضمام إلى الدردشة ذات الصلة”، مع التذكير بأن الشرطة تتبع “نهجا متساهلا”، وأن “القانون غير واضح”.

مؤسسة الحركة المحظورة الشابة العراقية الفلسطينية، هدى عموري (31 عاما) طلبت من المتظاهرين “جعل هذا الحظر غير قابل للتنفيذ”

وأشارت الصحيفة إلى أن مفوض شرطة العاصمة يواجه الآن معضلة عويصة، بعد أن تعرض لانتقاد شديد لإهداره المال العام، واعتقاله قسيسة تبلغ من العمر 83 عاما تحمل لافتة تعارض الإبادة الجماعية.

ووفق الصحيفة تضمنت وثيقة إحاطة من 9 صفحات، وزعت على المتظاهرين، نصائح بالتراخي عند الاعتقال “لإضافة لمسة بصرية مميزة للمظاهرة”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الرامية إلى كبح جماح الشرطة هي “استمرار للمقاومة المدنية”، وطلب من النشطاء إحضار هاتف محمول مؤقت لمنع الشرطة من قراءة الرسائل الخاصة، وكتاب للقراءة في الزنازين.

وقد خاطب ناشط تعرض للاعتقال أكثر من 100 مرة، المجموعة قائلا إن احتجاج الأسبوع الماضي: “كان بسيطا وسهلا ومنظما بشكل جميل، وكان هناك الكثير من الدعم”.

وأضاف: “إن أسوأ ما يمكن أن نفعله هو أن نشعر بالخوف، علينا أن نكون فاعلين، ستجدون أن القيام بذلك أمر رائع، وهام. إذا كان أي منكم يعاني من الاكتئاب بسبب بعض القضايا مؤخرا، فهو ترياق رائع للاكتئاب”.