صحيفة بريطانية: محاولة اغتيال لبشار الأسد في موسكو

لندن- “القدس العربي”: كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تعرّض لمحاولة اغتيال في روسيا عبر التسميم، يوم الأحد الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن الأسد طلب المساعدة الطبية العاجلة، بعد شعوره بأعراض الاختناق والسعال المستمر، حيث أظهرت التحاليل وجود مادة سامة في جسده.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد تلقى العلاج في شقّته، وأن حالته استقرت يوم الإثنين.
⚡️⚡️⚡️Bashar al-Assad Poisoned
Dear subscribers and guests of the channel! There is every reason to believe that an assassination attempt was made on former #Syrian President #Bashar_al_Assad. In the afternoon on Sunday, Assad complained to security guards about indisposition… https://t.co/XSu3WqzckK pic.twitter.com/j0PqoRXuZg
— generalsvr_en (@generalsvr_en) December 31, 2024
(وكالات)
يبدو أن الروس سيتخلصون منه كما تخلصوا من نتفالي المعارض الروسي..
فحليف الأمس أصبح اليوم بالنسبة لهم عبئا وصداعا سيضعهم في موقف محرج مع الغرب الذي يدعي الإنسانية متسلحا بالقانون الدولي
الذين تعرضوا لغازاته السامة من السوريين لم يكن لهم نفس الحظ. فلقد لقوا ربهم ليشكوا له دموية هذا النظام.
نرجو من الله أن يطيل عمر سيادته وأن يجرعه السم الزعاف كل يوم و أن يعذبه أطول فترة في حياته قبل أن يلقى ربه وهو عليه غضبان كما فُعل بأشياعه مثل شارون.
يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحان الله العظيم
في شقته..!!!
وا أسفي على الفيلات و القصور.. سبحان الخافض الرافع..
هل استوعب حكام العرب الدرس؟
ذلة بعد عزة
تشرد بعد تجبر و ظغيان
نريده حياً من أجل محاكمته في سوريا أو في المحكمة الدولية!
لا لا …نتمنى ان لا يتم التخلص من هذا المجرم بهذه السرعة..نتمنى ان يقضي بقية عمره بين اربعة جدران..على الاقل ليتذوق ( و لو القليل ) من طعم العذابات التي تجرعها الشعب السوري على مدار عقود و عقود في ظلم حكم عائلة الإجرام و الهمجية الاسدية المخلوعة..! آه حقا لك يوم يا ظالم..و ستُرمى في مزابل التاريخ ككل الطغاة و الظلمة.
سبحان المنتقم الجبار لمن الملك اليوم الله وحده له الملك وليس اي أحد على وجه الأرض له اي شيء يجب على كل مسؤول كبير أن يفكر في خالقه الملك القدوس