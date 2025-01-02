سياسة | عربي | سوريا

صحيفة بريطانية: محاولة اغتيال لبشار الأسد في موسكو

2 - يناير - 2025

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لندن- “القدس العربي”: كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تعرّض لمحاولة اغتيال في روسيا عبر التسميم، يوم الأحد الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الأسد طلب المساعدة الطبية العاجلة، بعد شعوره بأعراض الاختناق والسعال المستمر، حيث أظهرت التحاليل وجود مادة سامة في جسده.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد تلقى العلاج في شقّته، وأن حالته استقرت يوم الإثنين.

(وكالات)

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  1. يقول أردني حر:
    يناير 2, 2025 الساعة 7:40 ص

    يبدو أن الروس سيتخلصون منه كما تخلصوا من نتفالي المعارض الروسي..
    فحليف الأمس أصبح اليوم بالنسبة لهم عبئا وصداعا سيضعهم في موقف محرج مع الغرب الذي يدعي الإنسانية متسلحا بالقانون الدولي

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  2. يقول سمير مروان:
    يناير 2, 2025 الساعة 8:01 ص

    الذين تعرضوا لغازاته السامة من السوريين لم يكن لهم نفس الحظ. فلقد لقوا ربهم ليشكوا له دموية هذا النظام.

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  3. يقول مجتهد:
    يناير 2, 2025 الساعة 8:38 ص

    نرجو من الله أن يطيل عمر سيادته وأن يجرعه السم الزعاف كل يوم و أن يعذبه أطول فترة في حياته قبل أن يلقى ربه وهو عليه غضبان كما فُعل بأشياعه مثل شارون.

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  4. يقول AK:
    يناير 2, 2025 الساعة 8:56 ص

    يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحان الله العظيم

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  5. يقول جعفر - الجزائر العاصمة:
    يناير 2, 2025 الساعة 12:27 م

    في شقته..!!!
    وا أسفي على الفيلات و القصور.. سبحان الخافض الرافع..

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  6. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    يناير 2, 2025 الساعة 12:37 م

    هل استوعب حكام العرب الدرس؟
    ذلة بعد عزة
    تشرد بعد تجبر و ظغيان

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  7. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    يناير 2, 2025 الساعة 2:12 م

    نريده حياً من أجل محاكمته في سوريا أو في المحكمة الدولية!

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  8. يقول كريم إلياس /غزة الجريحة / سوريا الحرة:
    يناير 2, 2025 الساعة 4:07 م

    لا لا …نتمنى ان لا يتم التخلص من هذا المجرم بهذه السرعة..نتمنى ان يقضي بقية عمره بين اربعة جدران..على الاقل ليتذوق ( و لو القليل ) من طعم العذابات التي تجرعها الشعب السوري على مدار عقود و عقود في ظلم حكم عائلة الإجرام و الهمجية الاسدية المخلوعة..! آه حقا لك يوم يا ظالم..و ستُرمى في مزابل التاريخ ككل الطغاة و الظلمة.

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  9. يقول Gria abdelali:
    يناير 2, 2025 الساعة 4:11 م

    سبحان المنتقم الجبار لمن الملك اليوم الله وحده له الملك وليس اي أحد على وجه الأرض له اي شيء يجب على كل مسؤول كبير أن يفكر في خالقه الملك القدوس

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