صحيفة: بوتين يعرض وقف غزو أوكرانيا عند خط المواجهة الحالي

واشنطن: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض وقف غزو أوكرانيا على امتداد خط المواجهة الحالي، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف التقرير نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات أن بوتين أبلغ ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص، خلال اجتماع في سان بطرسبرغ هذا الشهر، أن موسكو قد تتنازل عن مطالبها بالسيادة على مساحات في أربع مناطق أوكرانية محتلة جزئيا لا تزال تحت سيطرة كييف.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا يتمثل في الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وتجميد خطوط المواجهة في الحرب ضمن اتفاق سلام.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة قدمت المقترح إلى أوكرانيا في باريس قبل أيام.

(رويترز)