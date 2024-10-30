صحيفة: ترامب طلب من نتنياهو وقف الهجمات على غزة حتى يتولى الرئاسة

واشنطن: في ظل دعم واشنطن اللامحدود للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة حتى يتولى منصبه بحال فوزه بالانتخابات.

ونقلت “تايمز أوف إسرائيل” عن مصدرين مطلعين على الموضوع لم يذكرا اسميهما، أن ترامب طلب من نتنياهو “إنهاء الحرب” في غزة إذا فاز في الانتخابات إلى حين جلوسه على كرسي الرئاسة في الولايات المتحدة.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسط منافسة محتدمة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب.

وفي حديثهما للصحيفة، ذكر مسؤول أمريكي تولى منصبا في إدارة ترامب، ومسؤول إسرائيلي، أن ترامب نقل رسالته لإنهاء الهجمات على غزة عندما استضاف نتنياهو في منتجعه الخاص “مارالاغو” في ولاية فلوريدا (في يوليو/ تموز 2024).

ومن المعروف أن ترامب كان قد أيد نتنياهو علانية في السابق فيما يتعلق بالهجمات على غزة ولبنان، وأكد المسؤولان للصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح “جدول زمني” بشأن الهجمات على غزة.

وحسب الصحيفة، أكد المسؤول الأمريكي السابق أن ترامب يمكن أن يدعم الأنشطة المتبقية للجيش الإسرائيلي في غزة طالما أن حكومة تل أبيب “تنهي الحرب رسميا (في غزة)”.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب قال لنتنياهو في مكالمة أجراها معه مؤخرا: “افعل ما يجب عليك فعله”، فيما يخص حركة حماس، وحزب الله اللبناني.

