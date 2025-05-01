صحيفة: تسلا تبحث عن رئيس تنفيذي لخلافة إيلون ماسك

واشنطن: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن أعضاء مجلس إدارة شركة تسلا تواصلوا قبل ما يقرب من شهر مع عدة شركات متخصصة بحثا عن خليفة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

وقالت الصحيفة إنه لا يمكن الجزم بالمرحلة التي وصلت إليها تحركات المجلس، والتي جاءت وفقا للصحيفة بسبب انشغال ماسك الكبير مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال ماسك الأسبوع الماضي إنه سيقلص بشكل كبير الوقت الذي يخصصه لإدارة ترامب وسيقضي المزيد من الوقت في إدارة شركاته العديدة.

وجاء هذا بعد انتقادات من مستثمرين لعمل ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية حيث يقود جهودا لتقليص الوظائف الاتحادية.

كما أدى دعمه لسياسات اليمين المتطرف في أوروبا إلى احتجاجات ضده وضد شركته، بالإضافة إلى أعمال تخريب في معارض ومحطات شحن خاصة بها في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

ووفقا للتقرير، فإن أعضاء مجلس الإدارة اجتمعوا مع ماسك وهم من طلبوا منه الإعلان عن أنه سيقضي وقتا أطول في إدارة تسلا.

وذكر التقرير أنه لم يتضح ما إذا كان ماسك، وهو أيضا عضو في مجلس الإدارة، على دراية بخطط البحث عن خليفة له، أو ما إذا كان تعهده بقضاء المزيد من الوقت في تسلا قد أثر على الجهود المبذولة.

في السياق، وجّهت هيئة محلفين اتحادية في ولاية أريزونا الأربعاء، اتهاما لرجل يشتبه في إضرامه النار عمدا في سيارات لشركة تسلا، وفقا لما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.

وذكرت الوزارة في بيان أن المتهم سكب البنزين على وكالة تابعة لتسلا وثلاث مركبات، مما أدى إلى نشوب حريق دمر سيارة من طراز “سايبر تراك” تابعة للشركة.

وألقي القبض على الرجل بعد وقت قصير من الحادث، حيث عثرت الشرطة في جيبه على خريطة مرسومة يدويا للمنطقة، تضمنت مربعا يحمل الحرف “تي”، والذي يعتقد أنه يشير إلى موقع الوكالة.

ويواجه المتهم تهما جنائية قد تترتب عليها عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل إلى 20 عاما، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 250 ألف دولار.

وقال المدعي العام الأمريكي في أريزونا، تيموثي كورشين: “الهجمات المستمرة على تسلا ليست احتجاجات، بل هي أعمال عنف لا مكان لها في أريزونا أو في أي مكان آخر… من يستهدف تسلا بالعنف، سيتم العثور عليه وسيواجه القانون بكل حزم”.

وتابع كورشين: “ليس من القيم الأمريكية أن تحرق ممتلكات الآخرين لمجرد أنك تختلف معهم سياسيا”.

(وكالات)