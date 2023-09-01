صحيفة: عائلة الرئيس بونغو تمتلك أصولا فاخرة في فرنسا

أنقرة: تحدثت وسائل إعلام فرنسية بينها صحيفة “ليبراسيون” عن وجود أصول فاخرة في فرنسا تملكها عائلة رئيس الغابون علي بونغو، الذي أطيح به بانقلاب عسكري.

وذكرت “ليبراسيون” مساء الخميس، أن قضاة فرنسيين اكتشفوا في تحقيق أجري عام 2008 أن (رئيس الغابون السابق) عمر بونغو وأولاده، بمن فيهم (المعزول مؤخرا) علي، اشتروا عدة أصول في أرقى مناطق العاصمة باريس.

وقالت الصحيفة نقلا عن تحقيقات قضائية إنه “تم شراء تلك الأصول بأموال فاسدة من عدة شركات منها Elf-Total”، وفق تعبيرها.

وتشمل الأصول فندقا خاصا بمساحة 5400 متر مربع في حي الوزارات والسفارات، وشققا بمناطق فاخرة أخرى في باريس، وفيلات بمدينة نيس الساحلية المطلة على منطقة البحر المتوسط.

وأضافت الصحيفة أن قيمة تلك الأصول لا يمكن حصرها، لكن أمر المحكمة في عام 2022 قدّرها بنحو 85 مليون يورو.

ولم يصدر عن عائلة بونغو أي تعليق فوري على ما أوردته الصحيفة الفرنسية.

وعمل علي بونغو في ظل حكم والده (عمر) الذي تولى رئاسة البلاد عام 1967، وزيرا للخارجية لمدة 3 سنوات ثم وزيرا للدفاع لمدة 10 سنوات، وعقب وفاة والده عام 2009 ترشح بونغو الابن للرئاسة وفاز بها.

(الأناضول)