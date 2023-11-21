صحيفة عبرية: أقارب للرهائن ينسحبون من اجتماع مع حكومة نتنياهو

تل أبيب: انسحب العديد من أقارب المحتجزين الإسرائيليين لدى كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” من اجتماع مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، مساء الاثنين.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية: “انسحب العديد من أقارب الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس كرهائن في قطاع غزة من اجتماع مع أعضاء حكومة الحرب مساء الإثنين، وعبر بعضهم عن خيبة أملهم عندما قيل لهم إن أهداف تحرير الرهائن وإسقاط حماس هي أهداف بنفس القدر من الأهمية”.

وأضافت الصحيفة: “قال أودي غورين، الذي كان ابن عمه تال حايمي (42 عاما)، من بين الرهائن، للقناة 12 إن الغرض من الاجتماع هو أن يشرح الوزراء أهداف إسرائيل في الحرب”.

وأضاف غورين: “قبل بضعة أيام، التقينا بغانتس وآيزنكوت فقط. لقد أخبرونا بشكل لا لبس فيه أن الهدف الأسمى للحرب هو تأمين إطلاق سراح الرهائن، والآن يقال لنا، إن هناك هدفين على نفس القدر من الأهمية”، وفق الصحيفة.

وتابع: “وعدنا 100 عضو كنيست بأنهم يعتقدون أن الهدف الأسمى للحرب يجب أن يكون أولا وقبل كل شيء تحرير الرهائن. وقال نتنياهو إن كلا الهدفين لهما نفس القدر من الأهمية”.

وأكد: “إنها خيبة أمل كبيرة. إذا كانت دولة إسرائيل تريد أن تثبت أنها تقدس الحياة قبل كل شيء، وأنها تؤمن حقا بقيمة الحياة البشرية، فإن الكلمات ليست كافية. يجب أن يكون الهدف الأسمى للحرب. نحن نقدس الحياة ونعيد أهلنا إلى وطنهم أحياء”، حسب هآرتس.

وتقول إسرائيل إن 239 من مواطنيها محتجزون لدى حماس في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتعرض “حماس” على تل أبيب إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، يشمل من يحملون جنسيات أجنبية، مقابل هدنة لعدة أيام، وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ومساء الإثنين، قال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، إن إسرائيل “تماطل” فيما يخص الهدنة في قطاع غزة.

وذكر جبارين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ “حماس”، أن الحركة “حددت إطارا عاما لتطبيق أي اتفاق وهو وقف إطلاق النار وشرطنا لإتمام الهدنة وتطبيقها بشكل كامل”.

وتابع: “لغاية الآن العدو يماطل فيما يخص الهدنة”، موضحا أن إسرائيل “خرقت التزاماتها مع الوسطاء مرات عديدة”، دون ذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق الاثنين، ادعت “هيئة البث الإسرائيلية” الرسمية، مساء الاثنين، أن تل أبيب أعطت “ضوءا أخضر” لصفقة تبادل أسرى، وتنتظر رد حركة “حماس”.

وقالت هيئة البث إن “هناك ضوء أخضر، نحن الآن في ساعات مصيرية”.

(الأناضول)