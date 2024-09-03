سياسة | عربي | فلسطين

صحيفة عبرية: إسرائيل باتت تصنف الضفة جبهة ثانية بعد غزة

منذ ساعة واحدة

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القدس: قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” الثلاثاء، إن إسرائيل باتت تصنف الضفة الغربية “منطقة قتال والجبهة الثانية الأكثر أهمية مباشرة بعد قطاع غزة”.

وأفادت الصحيفة بأن “الأحداث الأخيرة أدت إلى تحول سياسي كبير في نهج إسرائيل تجاه الضفة الغربية، فبعد أن تم تصنيفها منذ بداية الحرب باعتبارها ساحة ثانوية، فإن الهجمات الأخيرة أقنعت كبار المسؤولين بأن هذا الموقف لم يعد قابلاً للاستمرار”.

وتابعت: “تعمل قوات الجيش الإسرائيلي الآن وفقًا لنهج جديد، حيث تنظر إلى الضفة الغربية باعتبارها الجبهة الثانية الأكثر أهمية، مباشرة بعد غزة”.

واستدركت الصحيفة: “في حين أن هذا التوجيه لا يزال في مراحله الأولية، حيث من المتوقع أن تستغرق التغييرات الجوهرية على الأرض وقتًا، فإن سلسلة من العمليات في جميع أنحاء الضفة الغربية باتت وشيكة”.

ونقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، لم تسمهم، أن “عملية جنين (المستمرة منذ الأربعاء، شمال الضفة) ليست سوى البداية”.

وقالت: “أواخر أغسطس/آب الماضي بدأت عملية المخيمات الصيفية شمال الضفة الغربية، وهي العملية الأكثر شمولاً التي تنفذها قوات الجيش منذ عملية السور الواقي عام 2002”.

وأضافت: “تنتشر حالياً فرقتان قتاليتان في مخيم جنين للاجئين وطولكرم، ومن المقرر أن تستمر العملية في المستقبل المنظور”.

وتابعت: “تؤكد موجة الهجمات الشديدة الأخيرة، بما في ذلك الهجوم المزدوج في (مستوطنة) غوش عتصيون والحادث في ترقوميا (جنوب الضفة)، والهجوم الذي أحبط في عطيرت (وسط) على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات شاملة في مختلف أنحاء الضفة”.

وذكرت الصحيفة أنه “في غضون 48 ساعة فقط، تحولت الضفة الغربية من برميل بارود إلى منطقة على شفا الانفجار”.

وأفادت بأن “المؤسسة الأمنية تواجه معضلة خاصة في منطقة الخليل، التي كانت منبعاً لهجومين خطيرين في الآونة الأخيرة”.

(الأناضول)

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