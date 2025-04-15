صحيفة عبرية: إسرائيل تتسلم قريبا 3 آلاف ذخيرة جوية أمريكية لمواصلة حرب غزة 

القدس: كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الإثنين، أن إسرائيل ستتلقى قريبا شحنة كبيرة من الذخائر الجوية من الولايات المتحدة تشمل أكثر من 3 آلاف ذخيرة، في إطار الاستعدادات لمواصلة الحرب على قطاع غزة، واحتمال التوسع شرقا نحو إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها، أنه “تمهيدا لحسم في قطاع غزة والتوسع شرقا باتجاه إيران، من المتوقع أن يتلقى الجيش الإسرائيلي قريبا شحنة كبيرة ومركزة من الولايات المتحدة تشمل أكثر من 3 آلاف ذخيرة لسلاح الجو، وذلك ضمن الاستعدادات لمواصلة القتال في القطاع”.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية صادقت مؤخرا على هذه الشحنة، التي “ستُسهم في رفع جاهزية سلاح الجو لعملية واسعة تُخطط لها قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي”، وفق المصدر ذاته.

وأضافت الصحيفة أن “الجيش الإسرائيلي من المتوقع أن يتلقى أيضا أكثر من 10 آلاف ذخيرة جوية إضافية، ستُستخدم لتجديد المخزون الذي تآكل نتيجة القتال المتواصل على عدة جبهات خلال العام ونصف العام الماضيين”.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن هذه الشحنات تضاف إلى صفقة الأسلحة الثقيلة التي اشترتها إسرائيل من الولايات المتحدة العام الماضي، والتي تم تجميدها من قِبل إدارة جو بايدن، قبل أن يعيد الرئيس دونالد ترامب تفعيلها في الأسابيع الماضية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع ذخائر موجهة وقنابل ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة إجمالية بلغت 7.41 مليارات دولار، بحسب الصحيفة.

وأفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أنها نقلت إلى الكونغرس الموافقة اللازمة لإتمام تلك الصفقات “التي تهدف إلى الحفاظ على قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، وفق ذات المصدر.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن صفقة سلاح أكبر كانت إدارة بايدن قد أخطرت بها الكونغرس في يناير/ كانون الثاني الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار قبل وقت قصير من دخول ترامب البيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أنه ضمن هذه الصفقات ستشتري إسرائيل باستخدام أموال المساعدات الأمريكية: 3000 صاروخ من نوع “هيلفاير” (Hellfire) بقيمة تقديرية تبلغ 660 مليون دولار، و2166 قنبلة من طراز AGM-114 Hellfire أيضًا، بنفس القيمة.

كما تشمل شراء 2166 قنبلة موجهة من نوع GBU-39 وحوالي 13,000 أنظمة توجيه JDAM لقنابل بأوزان مختلفة، و17,475 قنبلة مزوّدة بصواعق من نوع FMU-152A/B، في صفقة منفصلة بقيمة 6.75 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم صواريخ “هيلفاير” في عام 2028، بينما ستبدأ شحنات الذخائر الأخرى بالوصول اعتبارا من عام 2025.

وبحسب بيان سابق لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فإن الذخائر ستأتي من مخزون قائم في الولايات المتحدة ومن شركات أمريكية مثل “لوكهيد مارتن”، “بوينغ”، و”L3Harris”. وجاء في البيان الرسمي أن “الصفقة لن تغيّر ميزان القوى الإقليمي، وستساعد إسرائيل على حماية حدودها، وبنيتها التحتية الحيوية، وسكانها”.

(الأناضول)