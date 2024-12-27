صحيفة عبرية: إسرائيل تواصلت منذ سنوات مع الأسد عبر “واتساب”

القدس: قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة، إن إسرائيل أجرت خلال السنوات الأخيرة اتصالات مع نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد عبر تطبيق “واتساب”.
وأضافت الصحيفة: “خلال السنوات الأخيرة، أجرت إسرائيل عمليات سرية لإقامة اتصالات مع الأسد وحاشيته”.
وأردفت: “أرسل عناصر المخابرات الإسرائيلية رسائل عبر تطبيق واتساب تحت اسم موسى، ووصلت إلى أعلى المستويات في دمشق”.
وتابعت: “كانت هناك أيضا عمليات أخرى تهدف إلى إبرام صفقة سرية (مع إسرائيل) يقوم بموجبها الأسد بوقف نقل الأسلحة إلى لبنان مقابل رفع العقوبات (الدولية) عن النظام”.
وقالت إنه مع نهاية العام 2019 “كان من المفترض أن يلتقيه (رئيس الموساد السابق) يوسي كوهين في الكرملين (الرئاسة الروسية)، إلا أن الأسد تراجع”.
وكانت الرسائل تُرسل من شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي “أمان” عبر “واتساب” إلى وزير الدفاع السوري آنذاك علي عباس، بعد تنفيذ إسرائيل غارات على أهداف قالت إنها “إيرانية أو لحزب الله في سوريا”، حسب المصدر.
(الأناضول)
وثائق لا تدحض: حافظ هو الذي أمر بإيقاف الهجوم على القوات الإسرائيلية في وقت كان الجيش السوري يحقق تقدما.
متى اوقف حافظ الهجوم على القوات الإسرائيلية في وقت كان الجيش السوري يحقق تقدما. انت تقصد السادات اللي خدع السوريين عندما امر الجيش المصري بالتوقف عند خط 10 كيلو لكي يدي اسرائيل الوقت الكافي لكي تحارب سوريا منفرده مقابل انتصار مزيف ضد اسرائيل. بالعربي كده السادات كان اكبر خائن لهذه الامه العربيه والاسلاميه.
ما الجديد بالموضوع ، اسألوا ابناء المخيمات الفلسطينية في سوريا ماذا فعل بهم .!
كان يتفنن بقتلهم وسجن كل القيادات وأعضاء حماس التي بقيت في سوريا .
شارون هدد بمحو مخيم اليرموك وبشار الاسد هو من فعل .
حتى المرتزقة الإيرانية وقاداتهم من حزب اللات هو من كان يخبر عنهم ليتم قصفهم .
فوزي:
ديسمبر 27, 2024 الساعة 3:47 م
متى اوقف حافظ الهجوم على القوات الإسرائيلية في وقت كان الجيش السوري يحقق تقدما. انت تقصد السادات اللي خدع السوريين عندما امر الجيش المصري بالتوقف عند خط 10 كيلو لكي يدي اسرائيل الوقت الكافي لكي تحارب سوريا منفرده مقابل انتصار مزيف ضد اسرائيل. بالعربي كده السادات كان اكبر خائن لهذه الامه العربيه والاسلاميه….
نعم يافوزي ولايزالون يحتفلون بنصر وهمي منذ أكثر من 52 عاماً ويكذبون بإعلامهم ويدعون أنه إنتصار ماحق … !!!
ويتناسون الفرسوار وحصار الجيش الثالث وإتفاقات الكيلو 101 وفض الإشتباك وكامب ديفيد وسيناء المنزوعة السلاح ومحور فيلادلفيا المحتل … !!!
ما المنتظر من مجرم عميل جبان ..إبن المجرم الصنم المقبور…حقا كانت عائلة إجرام و همجية و جُبن و عمالة بإمتياز….! الى ان أسقطها الشعب و المقاتلين الأحرار..الذين خلصوا سوريا و شعبها من حكم العصابة الأسدية القذرة العفنة.
ما الجديد لا شيء.زعامات خائنة ووراثة وما زالت جاثمة على شعوب المنطقة
ليس الأسد لوحده الكل يحاول التقرب ومجاملة إسرائيل حتى أردوغان عندما يجد نفسه مفلسا ولا شيء يستطيع أن يقدمه لشعبه
المعارك تحسم اما بقوة السلاح او بقوة الايمان فالمسلمون و خاصة العرب حاليا لا يملكون لا هذه و لا تلك هم غثاء كغثاء السيل تتحكم فيهم عصابة ال صهيون بالكاد تبلغ 6 ملايين نسمة مقابل مليار مسلم باسهم بينهم شديد مثال السودان حيث التفنن في القتل و الابادة و الاغتصاب تماما كما فعل ال الاسد في سوريا التي كان يقال عنها انها قامت اتحاد مع مصر عبد الناصر بعد ذلك قيل انها ظمن محور المقاومة و الممناعة قبل ان ينتهي بها المطاف لاجءة عند بوتين هذا طبعا بعد تهجير 6 ملايين سوري خلال 12 سنة رقم لم يستطع الصهاينة تحقيق و لو عشره خلال 70 سنة