صحيفة عبرية.. إلى مدمني الحرب في إسرائيل: جنودنا منهارون نفسياً

ميراف بطي

لئن استدعى هجوم أمس في خان يونس صوراً مرتدة من 7 أكتوبر، فهذا لأنكم أنتم الإسرائيليين لن تشفى جراح ذاك اليوم إياه بينما 20 مخطوفاً ينازعون الموت في غزة. فإذا ما تأثرتم مثلنا بعملية جنودنا المتميزين من وحدة “كافير”، الذين صدوا الهجوم، بل صفوا ثمانية مخربين، فيمكن الافتراض بأنكم إسرائيليون فخورون ينامون جيداً لأنكم تعرفون بأن هناك من يمكن الاعتماد عليه. لكن إذا اقتنعتم خطأ بمفهوم حكومة الحشمونائيين 2025 التي انكبت على الحدث الكابوس لخروج مخربين من فوهات أنفاق واستخدمته لـ”عربات جدعون 2” فهذا دليل أنكم أدمنتم الحرب كوضع وجودي.

إن وزراء نتنياهو غارقون جداً في ملاحقة نصر مطلق ما، إلى درجة أنهم لا ينتبهون لأولئك الذين لطخوا بدم مخطوفين وجنود. الذكرى السنوية لقتل ستة مواطنين إسرائيليين في إطار محاولة الجيش لإنقاذهم لا تلوح أمام ناظري قمة اتخاذ القرارات، ولا تثير فيهم اضطراباً خشية الوقوع بقتل إضافي، ولا تذكرهم حتى بالتلميح، ولا بقيود القوة التي أودعت في أيديهم. لم يكن أحد منهم هناك في مناسبات الذكرى كمندوب عن الحكومة، فلعلهم خافوا من السماع عن الأرواح الجميلة التي تركناها لمصيرها بعد تعذيب أخير لأعزائها. ثمة احتمال أنهم خافوا من النظر إلى عيون الأهل، الإخوة والأصدقاء، الذين يرون فيهم اليد اللعينة التي دفعت مخربي حماس لقتل هيرش، كرمل، عيدان، الموغ، اوري واليكس، أحبتهم؛ فالذي وصل حتى الهوة كعضو في حكومة نتنياهو دون أن يشاهد شريط المظالم، لن يتجرأ على مشاهدة الألم الرهيب لأب وأم يتمزقان شوقاً لابنهما أو ابنتهما اللذين خرجا للمشاركة في حفلة ولن يعودوا أبداً.

حكومة الحيلة الواحدة تواصل الإمساك بمسدس مشحون بالتهديدات تجاه غزة، وتبذر خطوات عسكرية على وضعيات سياسية، تفضل تكتيك الجوع والفوضى وإهانة العدو، على استراتيجية تسوية بعيدة المدى تتضمن إنهاء الحرب وإعادة كل المخطوفين، وتخطط ببهجة لمواعيد “تشري” حين يحتفل أعضاؤها حول طاولة ممدودة في الوقت الذي سيختنق فيه جنودنا المتفانون بغبار غزة. بيد واحدة منها تدعو إلى رفض الخدمة، وتشجع شبابها على الموت وتعانق وتعظم عظماء الجيل الذين يرفعون مستوى الرفض إلى درجة معارضة نظام في روسيا الشيوعية وتكنس واجب فرض القانون لمعالجة رفض الخدمة. وها هي باليد الأخرى ترسل 120 ألف أمر تجنيد لخدمة الاحتياط لمواطنين لن يتجرأوا على الرفض وسيفضلون أن يصابوا أو يقتلوا قبل أن يتركوا رفاقهم يقاتلون وحدهم.

إن خطط احتلال غزة تهمهم أكثر من خطط معالجة آلاف عديدة من مصدومي المعركة، ورجال أرسلوا إلى مئات من أيام القتال وعادوا مرضى نفسيين. عشرات المنتحرين، مئات المتوجهين إلى خدمات صحة نفسية منهارة، والآلاف الذين يرفضون، بعضهم أرسل إلى السجن، لا يوقظون حكومة الجنرالات في عيون أنفسهم من أحلام المناورات والاحتلالات. إن احتجاجات متصاعدة لأولئك الذين عادوا مرضى من هناك لا تحرك لهم ساكناً، ومشكوك أنهم يعرفون حربهم مع سلطات مقاتلي المعركة الذين يطالبون بحقهم في تلقي الاعتراف بمكانة خاصة ومميزة عن باقي جرحى الجيش الإسرائيلي، أو ان يتلقوا علاجاً وإعادة تأهيل مناسبين لوضعهم.

يوسف أشرف، ابن 28 من طبريا، كان نقيباً في الاحتياط، خدم في غزة في إطار وحدة كوماندو، ووزع الحمص مجاناً على الجنود، لكنه فجر نفسه قبل خمسة أيام بقنبلة يدوية في غابة سويسرا ليصبح الحالة الـ 17 منذ بداية السنة التي يرفع فيها مقاتل بطل يديه أمام المعاناة النفسية. بعد أشهر طويلة من الإخفاء، اضطر الجيش الإسرائيلي إلى كشف النقاب عن معطيات الفقدان ليعترف بالمذبحة الصغيرة التي يرتكبها جنودنا البائسون تجاه أنفسهم. بعد موت أشرف، جاء الرفاق إلى لجنة الكنيست كي يوقظوها قبل الانتحار التالي، لكن هذا لا يعني أن أحداً من الوزراء قرر التعجيل للعمل على تعديل قانون المصابين القديم، وأن يقترح إضافة مادة له تصلح سجل القوانين الإسرائيلي وتكيفه مع التطورات في المجال النفسي منذ 1959 عندما سن لأول مرة، أو أن يقترح البحث في ميزانية إضافية للجنازات العسكرية. هذا بالتأكيد لا يعني أن أحداً ما من أعضاء الكابنت اهتم برفاق أشرف رفاقه وطرح إنذاراً في الكنيست مع شيء ما مثل “بدون ميزانية لإقامة سلطة خاصة للمقاتلين، فلن أصوت لصالح حملة في غزة”. أو “بدون إعادة تأهيل مناسبة للعمل، وبدون معالجة أبناء عائلاتهم الأوائل، وبدون إعطاء امتيازات في السكن فسأنسحب من الحكومة”.

الرب وحده يعرف كيف نجحوا في إقناع رئيس الأركان زامير باحتلال غزة. لكن كل واحد يمكنه تخمين البدائل التي كانت أمامه. تلميح: أوريت ستروك وسموتريتش، يهددان بفارق يومين مغادرة الحكومة. يعرفان بأن نتنياهو لا يحب أن دفع أثمان سياسية. فهو أيضاً مثلهما، يفضل دفع الثمن بحياة الجنود والمخطوفين.

يديعوت أحرونوت 21/8/2025