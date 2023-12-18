صحيفة عبرية تكشف عن استشهاد أسرى فلسطينيين من غزة في مركز اعتقال إسرائيلي

القدس: كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الإثنين، عن استشهاد عدد من الأسرى الذين اعتُقلوا من قطاع غزة منذ بداية الحرب، في مركز اعتقال إسرائيلي قرب مدينة بئر السبع في الجنوب.

وقالت الصحيفة إن “مئات الفلسطينيين الذين اعتُقلوا من قطاع غزة مؤخرا، ظلوا محتجزين لأسابيع في مركز اعتقال قرب بئر السبع”، معلنة أن “العديد منهم ماتوا داخل المنشأة”، دون ذكر عددهم.

وتابعت: “لم يتم توضيح ظروف مقتلهم بعد، وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنهم إرهابيون والقضية قيد التحقيق”، على حد تعبيرها.

وفي السياق، قالت الصحيفة إن “المعتقلين احتجزوا في مجمعات مسيّجة وأعينهم مغطاة وأيديهم مكبّلة معظم اليوم، فيما تظل الأضواء مضاءة طوال الليل”.

وأوضحت أن مركز الاحتجاز الذي يتم إحضار المعتقلين إليه يقع في قاعدة “سدي تيمان”، مبينة أن “أعمار المعتقلين متفاوتة وتراوح بين قاصرين وكبار”.

وحول ظروف الاعتقال، أوضحت الصحيفة أن المحتجزين “يربطون بالأغلال التي تسمح لهم بالحركة بشكل محدود، وتناول الطعام، بينما ينامون على مراتب رقيقة على الأرض في 3 مجمّعات سجون يتسع كل منها لنحو 200 معتقل”.

وفي السياق، أفادت “هآرتس” بأنها “علمت أنه تم مؤخرا بناء مجمع سجون رابع” في قاعدة “سدي تيمان”.

(الأناضول)