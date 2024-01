صحيفة عبرية: انفجار ميناء حيفا تشغيلي وليس أمنياً- (فيديوهات)

القدس: قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأحد، إن “الانفجار العنيف، الذي وقع صباح اليوم في ميناء حيفا، تشغيلي وليس أمنياً”.

ونقلت الصحيفة عن جهاز الإطفاء في إسرائيل القول إن “الانفجار الذي وقع بالقرب من إحدى مصافي تكرير النفط الخام، ناتج عن ارتفع الضغط في أحد المعامل”.

A massive explosion took place in the Haifa Port, where Israeli oil refineries and arms depots are located pic.twitter.com/kx7XUtPkHH

وصباح الأحد، قالت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الإسرائيلية، إن انفجاراً وقع في ميناء حيفا، نتج عنه ارتفاع عمود دخان بالمنطقة.

وقال جهاز الإطفاء في إسرائيل، بحسب الصحيفة: “انفجار ميناء حيفا حدث في مفاعل كرمل أوليفنز، بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي، ولا يوجد خطر”.

The video shows the moment of the explosion in the oil refinery in the occupied Haifa Port. pic.twitter.com/aAFTj9piKL

