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صحيفة عبرية: انفجار ميناء حيفا تشغيلي وليس أمنياً- (فيديوهات)

منذ ساعتين

صورة من الأرشيف لميناء حيفا- رويترز

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القدس: قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأحد، إن “الانفجار العنيف، الذي وقع صباح اليوم في ميناء حيفا، تشغيلي وليس أمنياً”.
ونقلت الصحيفة عن جهاز الإطفاء في إسرائيل القول إن “الانفجار الذي وقع بالقرب من إحدى مصافي تكرير النفط الخام، ناتج عن ارتفع الضغط في أحد المعامل”.

وصباح الأحد، قالت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الإسرائيلية، إن انفجاراً وقع في ميناء حيفا، نتج عنه ارتفاع عمود دخان بالمنطقة.
وقال جهاز الإطفاء في إسرائيل، بحسب الصحيفة: “انفجار ميناء حيفا حدث في مفاعل كرمل أوليفنز، بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي، ولا يوجد خطر”.

ويتضمن ميناء حيفا أكبر مصفاة للنفط الخام، تزود السوقين الإسرائيلية والفلسطينية بمشتقات الوقود؛ إذ يبلغ متوسط واردات إسرائيل اليومية من الخام قرابة 220 ألف برميل.

وتخشى إسرائيل من تعرض مرافقها الحيوية لأية هجمات، خاصة من جانب “حزب الله” اللبناني، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة والتوترات المتصاعدة في شمال إسرائيل.

(الأناضول)

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