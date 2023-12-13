صحيفة عبرية تؤكد مقتل إسرائيليين بنيران جيش الاحتلال في 7 أكتوبر

القدس: كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، عن مقتل إسرائيليين “خطأ” بنيران صديقة في بلدات غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت “هآرتس” إن الجنود الإسرائيليين قاتلوا المئات من عناصر حماس “خلال المذبحة”.

وأضافت: “كان هناك عدد محدود (دون ذكر رقم) من الحالات التي تم فيها تحديد مدنيين وقوات إسرائيلية عن طريق الخطأ على أنها جهات معادية”.

وتابعت: “تعتقد مصادر في الجيش أن هذه الحالات معزولة وصغيرة مقارنة بعدد الإسرائيليين الذين قتلوا على يد قوة النخبة التابعة لحماس، التي نفذت هجوم 7 أكتوبر، رغم أن الجيش لم يحقق في مدى تورط مدنيين في مثل هذه الحوادث”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “بحسب مصادر عسكرية، فإن تجنب الجيش دراسة أحداث 7 أكتوبر ينبع من الظروف غير العادية التي عملت فيها قواته”.

وأوضحت أنه “منذ بداية الحرب، قُتل نحو 1200 إسرائيلي، معظمهم على يد حماس في 7 أكتوبر، وقُتل عدد قليل منهم بنيران حزب الله”.

(الأناضول)