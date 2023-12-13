سياسة | عربي | فلسطين

صحيفة عبرية تؤكد مقتل إسرائيليين بنيران جيش الاحتلال في 7 أكتوبر

منذ ساعتين

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القدس: كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، عن مقتل إسرائيليين “خطأ” بنيران صديقة في بلدات غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت “هآرتس” إن الجنود الإسرائيليين قاتلوا المئات من عناصر حماس “خلال المذبحة”.
وأضافت: “كان هناك عدد محدود (دون ذكر رقم) من الحالات التي تم فيها تحديد مدنيين وقوات إسرائيلية عن طريق الخطأ على أنها جهات معادية”.
وتابعت: “تعتقد مصادر في الجيش أن هذه الحالات معزولة وصغيرة مقارنة بعدد الإسرائيليين الذين قتلوا على يد قوة النخبة التابعة لحماس، التي نفذت هجوم 7 أكتوبر، رغم أن الجيش لم يحقق في مدى تورط مدنيين في مثل هذه الحوادث”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “بحسب مصادر عسكرية، فإن تجنب الجيش دراسة أحداث 7 أكتوبر ينبع من الظروف غير العادية التي عملت فيها قواته”.
وأوضحت أنه “منذ بداية الحرب، قُتل نحو 1200 إسرائيلي، معظمهم على يد حماس في 7 أكتوبر، وقُتل عدد قليل منهم بنيران حزب الله”.

(الأناضول)

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