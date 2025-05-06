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صحيفة عبرية تتحدث عن لقاء سرّي سوري إسرائيلي في عاصمة أوروبية

منذ ساعة واحدة

جندي إسرائيلي يفتح بوابة على الحدود بين مرتفعات الجولان المحتل، في مجدل شمس، 4 مايو 2025. رويترز

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لندن- “القدس العربي”: كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن اجتماع غير معلن جمع بين 5 شخصيات سورية من أكاديميين ورجال أعمال، إلى جانب اثنين من الإسرائيليين، وذلك في منزل خاص بإحدى العواصم الأوروبية.

ووصفت الصحيفة اللقاء بأنه الأول من نوعه بين الأطراف، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر حول قضايا سياسية وأمنية، إلى جانب الأوضاع الداخلية في سوريا.

وبحسب الصحيفة، أبدى الجانب الإسرائيلي دهشته من مستوى اطلاع الضيوف السوريين على الشأن الإسرائيلي، الذي اعتمد على متابعة الإعلام العبري وترجمات الصحافة الإسرائيلية. كما أبدى السوريون اهتمامًا ملحوظًا بالتعرّف على رؤية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة في ما يتعلق بالسياسة الأمنية.

وأشار المشاركون السوريون، الذين تتراوح أعمارهم بين الأربعين والخمسين عامًا، ونشأوا في ظل حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى أنهم يعيشون حالة من الضبابية السياسية. وأكدوا أنهم لا يعرفون على وجه الدقة اتجاه البلاد، في ظل ما وصفوه بتعدد الأزمات التي تواجه الإدارة الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن أحدهم قوله إن “الرئيس الجديد لم ينجح بعد في بسط سيطرته الكاملة على العاصمة دمشق”، وهو ما لاقى تأييدًا من الحاضرين.

وأضاف التقرير أن اللقاء تزامن مع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة قريبة من القصر الرئاسي في دمشق، تحت ذريعة حماية الطائفة الدرزية.

واعتبرت الصحيفة أن هذا الهجوم يُفهم ضمن سياق تحذيري، وقد يُنظر إليه كمحاولة لزعزعة الوضع الداخلي في سوريا.

 (وكالات)

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