صحيفة عبرية: تقدم بمحادثات الدوحة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و”حماس”

القدس: قالت صحيفة إسرائيلية، الخميس، إن “تقدماً” حدث في المحادثات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى اتفاق حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات مع الوسطاء في الدوحة، لم تسمها، إن “هناك تقدماً في المحادثات للاتفاق بين إسرائيل وحماس”.

وأضافت: “المحادثات مستمرة لساعات طويلة، خلف أبواب مغلقة، بدون هواتف وفترات راحة قليلة. إنهم يحاولون تضييق الفجوات بشأن القضايا المهمة التي لم يتم الاتفاق عليها بعد”.

واستدركت: “في الوقت الحالي، ليس من الواضح بعد ما إذا كان رئيس الموساد دافيد برنياع ووفده سيعودون الليلة (إلى إسرائيل)، أو ما إذا كانت المحادثات ستستمر في الأيام المقبلة”.

وكان لقاء رباعي عقد في الدوحة، أمس، بمشاركة برنياع ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتتوسط مصر وقطر في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و”حماس” للتوصل الى اتفاق لتبادل أسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار في غزة.

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية الجهود للتوصل إلى اتفاق.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)