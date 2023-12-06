صحيفة عبرية: جسر بري يربط بين الإمارات وإسرائيل لتجاوز “تهديد الحوثيين”

لندن ـ “القدس العربي”:
كشفت صحيفة عبرية عن اتفاق بين الإمارات وسلطات الاحتلال الإسرائيلية، يقضي بإنشاء جسر بري بين ميناءي حيفا ودبي؛ لـ”تجاوز تهديد الحوثيين” للسفن التي تمر عبر البحر الأحمر.
وذكرت صحيفة “معاريف”، الثلاثاء، أنه في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، تم توقيع اتفاق مع شركة “بوريترانس” للخدمات اللوجستية التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، والتي تعمل بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، يتم بموجبه تشغيل جسر بري لنقل البضائع على طريق يربط دبي والمملكة العربية السعودية والأردن بميناء حيفا والعكس.
ومن المتوقع- تضيف الصحيفة العبرية- أن يوفر المعبر البري، الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع والحكومة الإسرائيلية، 80٪ من الوقت على الطريق البحري، ويوفر بديلا أسرع للمرور عبر قناة السويس، ويحقق حلا للمشاكل الأمنية عن طريق البحر، بسعر منافس.
وكجزء من الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجال النقل البري للبضائع على طريق “الجسر البري” بحيث يمكن لوكلاء الشحن ومقدمي خدمات النقل استخدام منصة “Trucknet” لتبسيط النقل على الطريق، بحسب الصحيفة.
ويهدف الجسر البري، وفقا للصحيفة، “إلى تجاوز تهديد الحوثيين في اليمن بقطع الممرات الملاحية في الطريق إلى إسرائيل”.
יכריע את המערכה? הפתרון שיכול לנטרל את האיום החות’יhttps://t.co/6beTfjIUbM
— מעריב אונליין (@MaarivOnline) December 6, 2023
وحتى نشر هذا الخبر الأربعاء، لا يوجد أي تعليق من الإمارات أو سلطات الاحتلال الإسرائيلية على هذه المعلومات، حيث يرتبط الجانبان بعلاقات تطبيع منذ أغسطس 2020، ومهد ذلك الطريقَ لفتح اتفاقيات واسعة بينهما خلال الأعوام الماضية.
وتوعدت جماعة الحوثي مراراً، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، “تضامناً مع فلسطين”، ودعت الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن”.
وما بين منتصف نوفمبر ومطلع ديسمبر الجاري، شن الحوثيون هجمات أسفرت احتجاز سفينة “غالاكسي ليدر” الإسرائيلية (19 نوفمبر)، في حين استهدفوا ثلاث سفن تجارية (3 ديسمبر)، وأرغموا عدداً من السفن على تغيير مساراتها.
وأعلنت شركة الملاحة الإسرائيلية “زيم”، تحويل طرق إبحارها من وإلى آسيا، من خلال دوران سفنها حول أفريقيا، تجنباً للهجمات.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن هذا الدوران يعني أنه “تم تمديد مسارات الإبحار لمدة 30 إلى 50 يوماً، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات في إسرائيل ومواعيد تسليمها، ما يمثل ضربة مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي”.
وتأتي هذه التطورات، في وقتٍ يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن عدوان إجرامي على قطاع غزة تسبب بسقوط أكثر من 15 ألفاً بين شهيد وجريح، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
لا افهم لماذا تسكت الامارات العربيه عن هذه الخرجات الصهيونية المشبوهة لاخراج الإمارات ،الكيان لا يحتاج الى جسر بري على بعده وعدم واقعيته،الا اذا كان الهدف تثبيت خط الهند اسرا ءيل.لان حاجات الكيان يمكن جلبها من أوروبا القريبة،او ايجار سفن أجنبية لا تعرضها القوات اليمنية.مكر ال صهي وان رغم الحرب يحاولون تشتيت المشتت والايقاع بدولة كمصر والإمارات والاردن،وما ملابس تركيا التي عرضها الا دليل اخر.
والتي تعمل بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، يتم بموجبه تشغيل جسر بري لنقل البضائع على طريق يربط دبي والمملكة العربية السعودية والأردن بميناء حيفا والعكس. ” إهـ
هل هناك إسم غير الخيانة يناسب هذا الإتفاق ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
نعم هناك اسم آخر وهو النفاق الصريح
الخيانة تقليد لدى دولة المؤامرات، لو كان الخبر كاذبا لكذبوه. لقد اصبحت الإمارات شريكيا في قتل الفلسطينيين.
دولة المؤامرات بقيادة شيطان العرب الخائن تواصل بكل السبل تدمير البلدان العربية والمسلمة باي طريقة ممكنة . حتى وصلت بتخالفها مع الصهاينة لذلك فكليهما لديه نفس الخطة .
للأسف ابن زايد منخرط في مشروع كبير في المنطقة و هو قد ارتمى في أحضان البناؤون منذ زمن و هو أداتهم التدميرية و التقسيمية للمنطقة العربية و الإسلامية ابتداء من ليبيا و السودان و مصر و سوريا و اليمن و تركيا ، لكن السؤال المحير لماذا لا نجد بصمة لابن زايد في عداء إيران ؟!! أم أنه يعلم أن الكيان و إيران وجهان لعملة واحدة ؟!!!!!!!!!
لا أفهم لماذا تمادت الإمارات العربية المتحدة في التطبيع. وكان من الممكن أن نفهم تصرفاتها لو أنها فعلت مثل مصر والأردن اللتين خاضتا الحرب مع إسرائيل. ما الذي يحفز الإماراتيين على خدمة أجندة إسرائيل في المنطقة بشكل فعال؟ لقد أثبت لنا التاريخ والتجربة أن الرهان على إسرائيل كان بمثابة حسابات خاسرة. إسرائيل لم ولن تحترم أي التزامات مع الدول العربية. إنه مكتوب على علمهم، إنهم يريدون شبه الجزيرة العربية على المدى الطويل، وللأسف، يبدو أن الدول العربية في حالة غيبوبة.
هل التبادل التجاري ما بين الدول المطبعة مع الكيان الإسرائيلي مغلق قبل منع السفن الإسرائيلية التجارية وحلفائها المرور عبر مضيق باب المندب ؟!!
وماذا يعني إغلاق أو منع السفن الإسرائيلية التجارية وحلفائها المرور عبر مضيق باب المندب ببساطة جدا اصبح حلم مشروع قناة بن غوريون الكبير البديل لقناة السويس في مهب الريح وما دام البديل أو الممر الاقتصادي كما يصورون لنا موجود وأقل تكلفة إقتصادية أو بسعر منافس فلماذا إلإصرار ع شق قناة بن غوريون؟!! ناهيك التداعيات الاقتصادية الكارثية ع العالم الناتجة عن منع سفن ناقلات النفط والتجارية العربية والغربية المتعاونة مع الكيان الإسرائيلي المرور عبر هذا المضيق المضحك في الموضوع هل إسرائيل ستقبل في عقيدتها العسكرية إستنجاد بالعربان وأن يكونون لها طوق نجاة بمعنى قلبت المعادلة ماذا يعني هذا إستراتيجيا ؟!!! سقوط الأقنعة 👊🇵🇸💪
أليست في هذه الكيانات شعوب تخاطب حكامها بأن لهم واجب إتجاه إخوان لهم في الدين و العرق أم أن البذخ و الترف أمات قلوبهم فحال ما بث فيهم من إستعلاء في النظر لمأساتهم حاشى الضمائر الحية فيها …لما كل هذا الإنسلاخ و التآمر و معاكسة ” الإجماع ” من الإمارات التي اصبحت عنوانا لكل ما يهدد وحدة و سلامة الدول العربية