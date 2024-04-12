صحيفة عبرية: جيش الاحتلال والموساد يوافقان على خطط لضرب إيران إذا قصفت إسرائيل من أراضيها

تل أبيب: ذكر تقرير إخباري أن إسرائيل تتأهب اليوم الجمعة للتعرض لهجوم محتمل من إيران، حيث تدرك أن طهران لن تتراجع عن اعتزامها الانتقام لمقتل قائد بارز في الحرس الثوري وآخرين، في هجوم استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية بدمشق في وقت سابق الشهر الجاري، واتهمت الجمهورية الإسلامية إسرائيل بتنفيذ الهجوم.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني، أن جيش الاحتلال وجهاز الموساد، وافقا على خطط لشن هجوم على إيران حال تعرض إسرائيل لهجوم من الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى تعزيز مستوى التنسيق بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي.

وفي إطار متصل، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول أمريكي قوله، استنادا إلى تقارير استخباراتية أمريكية، إن إسرائيل تستعد للتعرض لهجوم مباشر من إيران في غضون الساعات الـ24 إلى الـ48 المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمريكي الذي لم تفصح عن هويته، القول إن إسرائيل تتأهب لهجوم محتمل على شمال البلاد أو جنوبها. غير أن الصحيفة نقلت أيضا عن مصدر قريب من النظام الإيراني، لم تفصح عنه، القول إن طهران لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشن هجوم.

(د ب أ)