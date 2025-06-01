صحيفة عبرية: رد حماس على مقترح ويتكوف يظهر عدم انهيارها

القدس: أفادت صحيفة عبرية، الأحد، بأن رد حركة حماس على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في غزة، يظهر أنها “لم تصل إلى مرحلة الانهيار بعد”، رغم الادعاءات الإسرائيلية بأنها تتعرض إلى “ضغوط شديدة”.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، غداة إعلان حماس موقفها من مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار قدمت خلاله ملاحظات، واعتبره ويتكوف “غير مقبول”.

واعتبرت الصحيفة أن رد حماس، الذي وصفته بـ”المبهم” على مقترح ويتكوف، “يظهر مرة أخرى، أنه على الرغم من الادعاءات المتداولة في إسرائيل بأن حماس تتعرض لضغوط شديدة وأنها على وشك الانهيار، إلا أنها لم تصل إلى هذه المرحلة بعد”.

ولفتت إلى أن حماس “تستمر بفرق صغيرة في قطاع غزة وتعد ذلك انتصارا، وتقيس إنجازاتها بالطريقة ينظر بها العالم للقضية الفلسطينية ولها؛ وبالطريقة التي تصبح فيها إسرائيل منبوذة في أوروبا وبين جماهير واسعة بالولايات المتحدة وأيضًا من خلال الانقسام المتزايد داخل إسرائيل”.

ومساء السبت، قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن رد حركة حماس على المقترح الأخير الذي قدمه بشأن قطاع غزة “غير مقبول على الإطلاق”.

وأوضح أنه سيعاد بموجب هذا الاتفاق “نصف الرهائن الأحياء ونصف أولئك الذين قُتلوا إلى عائلاتهم، على أن يتم خلال سريان الهدنة، التفاوض الجاد بحسن نية عبر محادثات غير مباشرة في محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وكانت حماس قد أعلنت السبت أنها سلمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح يتكوف، وأوضحت أن ردها الذي لم تحدد فحواه، جاء “بما يحقق 3 أهداف رئيسية هي وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل من غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع”.

وأكدت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

(الأناضول)