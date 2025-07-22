صحيفة عبرية: ما نية قادة إسرائيل إزاء قطاع غزة بعد قرار اجتياح دير البلح؟

رغم الضغط الأمريكي الشديد والرغبة في القيادة الإسرائيلية للوصول إلى توافقات على صفقة مخطوفين جزئية، تنتظر إسرائيل، مرة أخرى، جواب حماس التي تصلب مواقفها في المفاوضات. في هذه الأثناء، يدخل الجيش الإسرائيلي لعملية برية في منطقة لم يسبق له أن عمل فيها: دير البلح.

الجيش الإسرائيلي من جهته أنهى الأهداف التي وضعت له عشية حملة “عربات جدعون”، ويسيطر الآن على 75 في المئة من أراضي القطاع. وعلم أمس عن عملية برية للقوات في نطاق دير البلح. والآن، السؤال الكبير هو: ما الإمكانيات العملياتية التي يقف أمامها الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي بالنسبة لمواصلة الأعمال في قطاع غزة، بافتراض أن صفقة مخطوفين لن تخرج إلى حيز التنفيذ أو في حالة استمر فيها القتال بعد انتهاء وقف النار؟

احتلال غزة

الخيار الأول الذي تبدو معقوليته متدنية جداً، هو قرار المستوى السياسي لاحتلال باقي أراضي قطاع غزة. الميزة في مثل هذه الحالة مثل معالجة معاقل حماس التي لم يعالجها الجيش أثناء الحرب كلها، والتقدم نحو هدف الحسم في المعركة ضد حماس. إحدى النواقص الكبرى لهذه الإمكانية هو المس بالمخطوفين الإسرائيليين، الذين حسب التقديرات موجودون في أماكن لم يناور فيها الجيش انطلاقاً من أن المناورة قد تعرض حياتهم للخطر. احتمالية اتخاذ أصحاب القرار قراراً بخطوة كهذه تمس بحياتهم، ليست عالية. وثمة نقيصة مركزية أخرى لمثل هذه الخطوة، وهي الحاجة إلى قوات كثيرة بعضها كفيل بأن يصاب في القتال.

وثمة إمكانية أخرى، معقوليتها أعلى، وهي مواصلة حفظ إنجازات “عربات جدعون”، أي عدم توسيع مساحة العمل في قطاع غزة، لكن مواصلة تطهير المنطقة والقتال البري ضد حماس في الأماكن التي يوجد فيها الجيش، مع إمكانية توسيع ما للعملية. الميزة في طريقة العمل هذه أنه في الأماكن التي يسيطر فيها الجيش الآن، يمكنه أن يخفض بعضاً من القوات، وهكذا يسمح للجنود بالانتعاش. النقيصة الكبرى هي الثبات النسبي للقوات، الكفيل بأن يشكل مدخلاً للإصابات في الجانب الإسرائيلي، سواء بسبب حرب العصابات أم بسبب حوادث عملياتية بدأت تتكاثر في الآونة الأخيرة، ربما بسبب إنهاك القوات. هذه الخطة قد تخدم حماس، لكن الإنهاك سيبقى متدرجاً، ويبقى لمنظمة الإرهاب جيوب مقاومة في مخيمات الوسط وفي المناطق التي لم يناور فيها الجيش بعد.

في هاتين الإمكانيتين، ثمة افتراض بأن يحاول الائتلاف الدفع قدماً بخطته إقامة “مدينة إنسانية” جنوبي محور موراغ. يعمل على الخطة وزير المالية سموتريتش، بدعم من نتنياهو، المتمسك بهذه الخطة، رغم معارضة الجيش.

وكما كشفنا هنا، لم يسمح نتنياهو للكابنيت المصغر بالبحث في الخيار الثالث، وهو خطة رئيس الأركان، الفريق أيال زامير.

“حماس تدخل في ضائقة”

بخلاف التقارير المختلفة، فإن الخطة الجديدة لرئيس الأركان لا تتضمن احتلالاً كاملاً للقطاع، أو سيطرة عليه، بل تطويق معظم الأراضي المشرفة، بما في ذلك كل المداخل والمخارج من وإلى القطاع، في ظل استنزاف حماس، وتطهيرها، ومنع تعاظمها، واستمرار استخدام النار للاجتياحات وتقليص إنهاك الجنود. في هذه المرحلة، لا يمكن تفصيل ما الذي تتضمنه خطة الفريق زامير.

الخيار الرابع هو صفقة مخطوفين في الأيام القادمة، وفي مثل هذه الحالة فإن خطوط الانسحاب وسلوك الجيش سيتم وفقاً لقرارات المستوى السياسي في إطار المفاوضات.

ليلاخ شوفال

إسرائيل اليوم 22/7/2025