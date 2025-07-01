صحيفة عبرية: مخطط إنهاء حرب غزة قد يتضمن “تعويضات سياسية” لإسرائيل

لوحة إعلانية عرضت في تل أبيب في 26 يونيو 2025. ا ف ب

القدس: ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، مساء الثلاثاء، أن مخططا يجري التباحث بشأنه حاليا لإنهاء الحرب بقطاع غزة، قد يتضمن ما وصفتها بـ”تعويضات سياسية” لإسرائيل، بهدف تليين موقف وزراء اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، المتوقع أن يعارضوا أي اتفاق يتضمن وقفا للحرب.

“التعويضات السياسية” قد تشمل محادثات بين إسرائيل والسعودية بشأن التطبيع، وإبرام اتفاق مماثل مع سلطنة عمان، إلى جانب إعلان تاريخي محتمل من سوريا بشأن إنهاء حالة العداء مع إسرائيل

ونقلت الصحيفة (خاصة) عن مصادر إسرائيلية وأمريكية وخليجية لم تكشف هويتها: “من المتوقع أن يتضمن المخطط الذي يجري التباحث بشأنه حاليا لإنهاء الحرب بغزة تعويضات سياسية لإسرائيل”.

وأضافت المصادر أن هذه “التعويضات السياسية” قد تشمل “محادثات بين إسرائيل والسعودية بشأن التطبيع، وإبرام اتفاق مماثل مع سلطنة عمان، إلى جانب إعلان تاريخي محتمل من سوريا بشأن إنهاء حالة العداء مع إسرائيل”.

وأوضحت أن ربط هذه التحركات الإقليمية بصفقة تبادل مع حركة حماس، يهدف إلى تسهيل تمرير الاتفاق داخل الحكومة الإسرائيلية، وخصوصا وزراء اليمين المتطرف، “الذين يُتوقع أن يضغطوا على نتنياهو لعدم الموافقة على صفقة تتضمن إنهاء الحرب”.

وحتى الساعة (15:55 ت.غ)، لم يصدر أي تعليق من الدول الثلاث المعنية (السعودية، عُمان، سوريا)، أو من حركة حماس بشأن ما أوردته الصحيفة.

(الأناضول)