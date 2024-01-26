صحيفة عبرية: مسؤولون إسرائيليون سابقون يدعون لعزل نتنياهو

القدس: دعا مسؤولون أمنيون ومدنيون إسرائيليون سابقون، إلى عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب “الفشل” في الحرب على غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الجمعة: “نشرت في إسرائيل هذا الصباح رسالة مفتوحة تدعو إلى عزل نتنياهو بسبب فشل الحرب، وسيتم نشرها في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة”.

وأضافت: “وقع عليها 26 من كبار المسؤولين السابقين في مؤسسة الدفاع و17 من كبار المسؤولين في القطاع المدني، من بينهم ثلاثة حائزين على جائزة نوبل”.

وتابعت: “أبدى معظم الموقعين رأيهم الثابت بشأن نتنياهو حتى قبل 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بعضهم من على المنصة، في مظاهرات في كابلان” وسط تل أبيب بسبب قوانين التعديلات القضائية.

وأشارت إلى أنه تم توجيه الرسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الكنيست أمير أوحانا.

وذكرت أن قائمة الموقعين تضم رئيسي أركان سابقين للجيش الإسرائيلي هما موشيه يعلون، ودان حالوتس، ورئيسي جهاز “الموساد” سابقين هما تامير باردو، وداني ياتوم ورئيسي جهاز الأمن العام “الشاباك” سابقين هما نداف أرغمان ويعقوب بيري والمفتش العام السابق للشرطة أساف حيفتس.

كما وقع على المذكرة 3 حائزين على جائزة نوبل في الكيمياء (لم تذكرهم)، وفق الصحيفة.

وقالت الرسالة عن نتنياهو، إنه “غير مؤهل ماديا ومعنويا لقيادة إسرائيل في الحرب، وهو يشكل تهديدا مباشرا ووجوديا لدولة إسرائيل”.

وقالت الصحيفة: “تحذر الرسالة التي تدعو إلى استبداله (نتنياهو) من الضرر الذي يلحقه بالعلاقات مع الولايات المتحدة”.

(الأناضول)