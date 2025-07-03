صحيفة عبرية.. نتنياهو لأهالي المخطوفين: لن أحتاج إلى بن غفير وسموتريتش بعد اليوم

بيان ترامب حول موافقة إسرائيل على وقف النار لمدة 60 يوماً، وما يفيد بزيادة ضغط على نتنياهو للتوقيع على صفقة مخطوفين وإنهاء الحرب في قطاع غزة، كلاهما أديا إلى تعاون بين وزيري اليمين المتطرف بن غفير وسموتريتش لتهديد نتنياهو سياسياً وتخريب الاتفاق. مرة أخرى، يضطر أهالي المخطوفين استجداء رئيس الوزراء ألا يستسلم لهما. فقد كتبت عيناب تسنغاوكر تقول: “أرى نية سموتريتش وبن غفير البائسين لإحباط إعادة ابني وكل المخطوفين”. وعلى حد قولها، نتنياهو نفسه قال لها إنه إذا ما تبلورت صفقة – فلن يحتاجهما. “لديك شعب كامل يريد عودة المخطوفين”، أضافت وطلبت: “لا تسر على خط المتطرفين”.

تسنغاوكر محقة. فنتنياهو ليس وحده من لا يريد بن غفير وسموتريتش، بل دولة إسرائيل كلها لا تحتاج الوزيرين اللذين يعملان على جدول أعمال احتلال متجدد، وتطهير عرقي، واستيطان في قطاع غزة. المخطوفون في نظر هذين الوزيرين مجرد قربان مناسب لمصلحة تحقيق هذه الأهداف. أهداف الحرب التي تقودها الحكومة غير ذات صلة من ناحيتهما. أمام ناظريها أهداف أخرى وبينها مشروع الاستيطان، الذي هو مشروع حياتهما.

يدور الحديث عن أهداف خطيرة، مكانها في أيديولوجيات أخروية – مسيحانية، وليس في سياسة مسؤولة لدولة ديمقراطية.

أمام نتنياهو كل ما يحتاجه للتوقيع على الصفقة حتى بدون بن غفير وسموتريتش. فقد تعهد يئير لبيد بشبكة أمان بـ 23 إصبعاً مقابل 13 إصبعاً للمتطرفين. كما أن بيني غانتس أبدى تعاونه لإعادة المخطوفين، وأن السياسة الصغيرة لن تكون عائقاً”.

حسب التقارير، يتضمن المنحى تحرير عشرة مخطوفين أحياء مع بداية وقف النار، ثم إجراء مفاوضات سريعة على مبادئ إنهاء القتال. وبهدف تقليص المخاطر، ستتقرر مبادئ الاتفاق مسبقاً. وبعد إقرارها، تنتهي الحرب رسمياً، ويعود باقي المخطوفين.

محظور التـأجيل أكثر. كل يوم ربما يكون اليوم الأخير لأحد ما من المخطوفين. كل تأخير زائد هو عار أخلاقي وكارثة استراتيجية.

إلى ذلك، نشرت حماس أمس رداً رسمياً أولياً على بيان ترامب: “ندرس اقتراحات الصفقة بهدف الوصول إلى إنهاء الحرب”. يشير هذا الرد إلى نافذة فرص نادرة، ربما أخيرة، للوصول إلى صفقة تنهي القتال في قطاع غزة وتعيد المخطوفين إلى الديار.

أسرة التحرير

هآرتس 3/7/2025