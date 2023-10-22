صحيفة عبرية: نتنياهو يسعى للتهرب من مسؤولية فشل التنبؤ بهجوم “حماس”

القدس: قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى التنصل من مسؤولية فشل التنبؤ بهجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر، وإلقاء المسؤولية على عاتق الجيش.

الصحيفة تابعت أن نتنياهو، “يشن حملة لإلقاء اللوم على الجيش الإسرائيلي، لفشله في التنبؤ بهجوم حماس”.

ونقلت عن مسؤول بالجيش لم تسمه قوله: “نتنياهو يقوم بحملة.. يجمع الأدلة ضد الجيش، ويشرح في محادثات خاصة لماذا لا يقع عليه اللوم، ويردد أنه لم يحصل على المعلومات الاستخبارية”.

وقال مسؤول آخر بالجيش للصحيفة: “من الواضح ما يفعله نتنياهو.. إنه أمر مشين”.

الصحيفة لفتت أيضا إلى “تعيين نتنياهو، متحدثا جيدا للتنسيق مع المراسلين العسكريين الإسرائيليين، بعد 4 أيام فقط من الحرب”.

وأوضحت أن “إيلي فيلدشتاين، عمل كمتحدث باسم فرقة الضفة الغربية التابعة للجيش، ما جعله على دراية جيدة بالمراسلين العسكريين، وكان فيما بعد المتحدث باسم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”.

وقالت إن عدة مصادر “وصفت التعيين بأنه غير عادي، خاصة خلال الحرب، حيث يحتفظ وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش عادة باتصالات مستمرة مع المراسلين العسكريين”.

وبحسب مصدر في الجيش، فإنها “خطوة مشكوك فيها، خاصة بالنظر إلى أن كبار القادة العسكريين تحملوا مسؤولية الفشل في توقع الهجوم، بينما رفض نتنياهو الاعتراف بأي دور”.

واعتبر المصدر، لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن نتنياهو “مخطئ في الاعتقاد بأنه قادر على التهرب من المساءلة، بعد أن قال مسؤولون عسكريون كبار إنهم يتحملون المسؤولية. لقد نسي رئيس الوزراء أنه المسؤول أيضا”.

والجمعة الماضي، قال موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، إن نتنياهو “يعمل بنشاط على بناء قضيته ضد الجيش”.

ونقل الموقع عن مصادر قريبة من رئيس الوزراء قوله إن “زوجته سارة، طلبت منه جمع كل الاتصالات العامة والمحاضر السرية من اجتماعات مجلس الوزراء الأمني والمناقشات حول قضايا الدفاع”.

وأضاف: “طلبت (سارة) منه أيضا أن يجمع كل الاقتباسات، من كبار مسؤولي الدفاع السابقين والحاليين، التي تعكس تقييمات استخباراتية خاطئة، فيما يتعلق بقدرات حماس ونواياها”.

ولفتت “هآرتس”، إلى أنه “منذ بدء الحرب، التقى نتنياهو، برؤساء وسائل الإعلام المختلفة في إسرائيل للمرة الأولى منذ سنوات عديدة”.

ونقلت عن وزير من حزب “الليكود” لم تسمه قوله إن “أي شخص يعتقد أنه يمكن أن يفلت من تحمل المسؤولية الجسيمة عن أسوأ فشل منذ تأسيس الدولة، يرتكب خطأ فادحا”.

وفي إشارة إلى احتمال حل الحكومة الحالية بعد انتهاء الحرب، قال الوزير: “لقد حُدد مصير هذه الحكومة في 7 أكتوبر، كما حُسم مصير الليكود أيضا في ذلك السبت الأسود، الأمور لن تستمر كما كانت من قبل”.

وأردف: “من يسعون إلى التنصل من مسؤوليتهم، لا يؤدون إلا إلى تفاقم وضعهم؛ فالجمهور الإسرائيلي يحمل غضبا”.

ولم يصدر رد رسمي من نتنياهو، فيما نفى مقربون منه صحة الاتهامات له بمحاولة التنصل من المسؤولية، وقالوا إنه “منذ بدء الحرب، كان رئيس الوزراء وفريقه مشغولين بشيء واحد فقط، هو قيادة الحرب حتى تحقيق النصر”، على حد تعبيرهم.

وبعد عملية “طوفان الأقصى”، التي أطلقتها “حماس” وفصائل فلسطينية في غزة، اعتبر محللون إسرائيليون أن عدم قدرة أجهزة الأمن الإسرائيلية على التنبؤ بالهجوم يمثل “فشلا كارثيا ستكون له انعكاساته السياسية”.

(الأناضول)