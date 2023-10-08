صحيفة عبرية: نحو 750 إسرائيليا في عداد المفقودين بعد هجوم حماس

القدس: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نحو 750 إسرائيليا في عداد المفقودين حاليا منذ بدء المعارك عند حدود قطاع غزة.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، صباح الأحد: “وفقا لتقرير غير رسمي، فإن هناك 750 إسرائيليا في عداد المفقودين“، دون مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه “سمع دوي إطلاق نار في منطقة زيكيم جنوب عسقلان”.

وأوضحت أن “منطقة زيكيم هي أحد مراكز القتال الستة النشطة منذ أمس في قطاع غزة”.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك اشتباها في تسلل طائرة مسيرة من قطاع غزة تجاه مستوطنة نتيفوت.

وأضافت أنه تم تفعيل صافرات الإنذار للاشتباه في تسلل المسيرة.

وفي سياق متصل، قالت القناة “12” الإسرائيلية إن سكان مستوطنة أشكول، أفادوا بتسلل مسلحين فلسطينيين مجددا إلى المستوطنة، لافتة إلى أن “قوات الجيش الإسرائيلي في طريقها إلى هناك”.

وأعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد “حماس” في غزة، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1864 جريحا بينهم 19 حالة حرجة و326 خطيرة و359 متوسطة، بحسب هيئة البث الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 265 فلسطينيا بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 بجروح مختلفة بينهم 121 طفلا، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

(الأناضول)