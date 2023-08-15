صحيفة عبرية: هل يضحي بن سلمان بأي مسألة سعودية على المذبح الفلسطيني؟

بلورة عاقلة لاتفاق بين إسرائيل والسعودية تستبعد غياب العقل، وتستدعي اهتماماً بمزايا الساحة العربية، والمصلحة السعودية، والسلوك العربي للفلسطينيين وصورة الردع الإسرائيلي.

ساحة الاتفاق عربية وتتميز منذ القرن السابع بالعنف وبانعدام التسامح وانشقاق جذري (قبلي، جغرافي، ديني وفكري)، وولاء محلي يفوق الولاء القومي، وانعدام التعايش بسلام وديمقراطية، وحكام طغاة يصلون إلى الحكم بقوة الذراع. من هنا تتبلور آنية الحكام وسياستهم واتفاقاتهم. لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساهمة حرجة في “اتفاقات إبراهيم”، وهو يبدي شجاعة وتصميماً في انتهاج تغيير ثقافي دراماتيكي وإيجابي (بما في ذلك ديني) لبلاده. لكن التهديدات من الخارج والداخل وصراعات القوى داخل الأسرة المالكة، وبينها وبين المؤسسة الوهابية القوية في وسط وفي جنوب غرب السعودية، تكشف النقاب عن أن مزايا الاتفاق مع السعودية هي شرق أوسطية وليست غربية. مصلحة سعودية – وليس فلسطينية، توجه موقف ولي العهد من إسرائيل، الذي يرى فيها ذخراً أمنياً وتكنولوجياً ودبلوماسياً لتحقيق “رؤية 2030″، التي تستهدف إطلاق السعودية نحو مكانة قوة إقليمية ودولية عظمى للاستثمارات والتجارة، في ظل استخدام موقعها الجغرافي وثرائها المالي كرافعة لذلك. ليس لولي العهد أوهام حول البركان الشرق أوسطي (بما في ذلك إيران)، ويعتبر إسرائيل حليفاً مصداقاً أمام أعداء مشتركين (إيران والإرهاب) بخاصة على خلفية تآكل في قوة الردع التي لدى الولايات المتحدة والناتو. التكنولوجيات الأمنية والمدنية الإسرائيلية تعد رافعة لتنوع اقتصاد السعودية وتقليص تعلقها بالنفط والغاز الطبيعي وتوسيع مصادر الدخل القومي. كما أن ولي العهد واع لمكانة إسرائيل الخاصة في مجلسي الكونغرس، اللذين يتحكمان بـ “المحفظة” الأمريكية وذوَي قوة موازية للرئيس، بما في ذلك كل ما يتعلق بتوريد أسلحة متطورة وإقرار معاهدة الدفاع التي تحتاجها السعودية. إن السلوك الفلسطيني في المجال العربي – بما في ذلك الإرهاب الفلسطيني في مصر وسوريا والأردن ولبنان والكويت – يقرر موقف ولي العهد من المسألة الفلسطينية. فهو واع للتعاون الفلسطيني مع منظمات إرهابية من أرجاء العالم، وبخاصة “الإخوان المسلمين”، وكذا مع نظام آية الله، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، وكوبا، والكتلة السوفياتية السابقة. برأيه، إن وجود دولة فلسطينية ستضيف وقوداً لشعلة الشرق الأوسط. وعليه، فهو يقيد تأييده للفلسطينيين بالهذر، وليس بالفعل)، ولا يضحي بمسألة سعودية على المذبح الفلسطيني ولا يمنحهم حق الفيتو على مسيرة التسليم بإسرائيل. صورة الردع الإسرائيلية هي الحافز المركزي للسعودية لتعميق العلاقة معها. تقدر السعودية استعداد إسرائيل للمواجهة مع نظام آية الله في لبنان وسوريا والعراق وإيران، وكذا مع الإرهاب الفلسطيني والإسلامي. صورة الردع ترتفع من خلال استعداد إسرائيل لصد الضغط الأمريكي مثلما كان في قصف المفاعلات النووية في العراق وسوريا. في يوم بارد، يفضل ولي العهد إسرائيل رادعة لا مردوعة.

وختاماً، تعمل السعودية وفق واقع الشرق الأوسط ومصلحتها وليس وفق المصلحة الفلسطينية. رغم أن السعودية لا ترى في الدولة اليهودية عنصراً مرغوباً فيه في “بيت الإسلام”، فإنها تحترم قوة ردع إسرائيل ومساهمتها في الدفع قدماً بـ “رؤيا 2030”. ومن هنا تأتي اتفاقات لتوسيع التعاون وربما حتى اتفاق سلام.

يورام أتينغر

معاريف 15/8/2023