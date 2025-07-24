صحيفة عبرية.. واشنطن إزاء تدخل إسرائيل في سوريا: فصل معقد في توقيت سيئ

لقد كان لتوم براك -السفير الأمريكي في تركيا والذي يعمل أيضاً كمبعوث خاص لسوريا ولبنان- تشخيص أصيل ولو بدا غريباً، يدل على فروقات عميقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وليس فقط إزاء سوريا. في مقابلة مع وكالة “إي.بي”، ألمح إلى أن إسرائيل كانت تفضل سوريا مفككة ومقسمة على أن تكون دولة موحدة تسيطر على أراضيها. “الدول القومية، لا سيما الدول القومية العربية، تعتبرها إسرائيل عدوة. ولكن في سوريا، أعتقد أن جميع الأقليات تبدو حكيمة بما فيه الكفاية، لتقول: من الأفضل أن نكون معاً تحت سلطة مركزية”، قال براك.

مشكوك فيه أن الدروز والعلويين والأكراد، كانوا سيوقعون على مقولة براك الجيوسياسية، لكنها تشرح جيداً لماذا أثارت فروقات الرؤى، رداً غاضباً من البيت الأبيض والإدارة الأمريكية ضد التدخل العسكري الإسرائيلي في الأحداث الدموية في السويداء، خاصة بخصوص قصف المباني الحكومية في سوريا التي من بينها هيئة الأركان والمباني في محيط القصر الرئاسي.

حسب براك، لم يتم تنسيق هذا التدخل مع الإدارة الأمريكية، وقد “خلق فصلاً جديداً معقداً جداً، وفي توقيت سيئ جداً”. أتساءل إذا كان يمكن -حسب رأيه- وجود توقيت آخر وعصابات المسلحين التابعة لوزارة الداخلية يذبحون الدروز، وإذا كان يمكن استخلاص مثل هذا الاستنتاج الشامل حول النهج الاستراتيجي الشامل تجاه سوريا.

أين الاستراتيجية؟

مشكوك فيه إذا كان لإسرائيل استراتيجية واضحة بخصوص مستقبل سوريا. فقد تراوحت سياستها في فترة قصيرة بين اعتبار الرئيس السوري أحمد الشرع، الإرهابي الجهادي الذي يرتدي البدلة، قبل الأحداث في السويداء، وبين إجراء حوار مباشر والتوصل إلى تفاهمات ملموسة، التي تحطمت عقب المواجهات في السويداء واستبل بها تهديدات وهجمات مباشرة. بعد ذلك، استئناف المفاوضات مرة أخرى تم حول ترتيبات أمنية مع الشرع.

مقابل إسرائيل، للولايات المتحدة استراتيجية تتطلع إلى إقامة دولة سورية موحدة مع سلطة مركزية تسيطر على أرجاء الدولة كلها، لكنها تجد صعوبة في تطبيقها. وهكذا تجد نفسها تتحرك بين القول بأن على النظام دفع ثمن الأعمال الفظيعة في السويداء، وبين ما توصل إليه براك، وهو أن “الحكومة السورية، التي بدأت رحلتها للتو والتي لا تملك إلا موارد قليلة للتعامل مع القضايا الكثيرة التي ظهرت على طريق توحيد المجتمع المنقسم، تعاملت معها بالطريقة الأفضل”.

الطريقة الأفضل للشرع لا تكفي لموازنة منظومة الأواني المستطرقة، التي تعمل في داخلها الآن الولايات المتحدة في سوريا بهدف إقامة دولة موحدة. هذه منظومة يتم تفعيلها على أيدي أقليتين رئيسيتين، هما الأكراد والدروز، مقابل الأقلية العلوية، وهي أيضاً تمتلك السلاح الذي ما زال يحظى بمكانة “السلاح المرخص”.

هذه الأقليات تطالب بالحكم الذاتي أو على الأقل الاعتراف بمكانتها الخاصة. لكل منها دولة رعاية، أما الدروز فهذه الدولة هي إسرائيل، والأقلية الكردية ما زالت تعتمد على أمريكا. وكل منهما تفحص إنجازات الأقلية الأخرى أمام السلطات حتى تطالب بمقابل مشابه. قيادات هذه الأقليات، التي تمثل حجم سكان بأعداد مختلفة – الدروز 700 ألف شخص، الأكراد 2 – 3 مليون شخص – وقعت على اتفاق مبادئ مع الشرع، لكنها اتفاقات نظرية على الورق، وتنتظر اجتياز حقل الألغام المتفجر والمكتظ بشروط وطلبات.

تحية من الأكراد

بؤرة الجهد الأمريكي موجهة الآن نحو الأكراد، الذين يطلب منهم تسليم سلاحهم والانضمام بشكل كامل إلى الجيش السوري الجديد. بالنسبة للولايات المتحدة، فإن دمج الأكراد في الجيش السوري هو عملية حيوية ليس لسلامة البيت السوري فحسب، بل لإنهاء الحرب الطويلة والدموية التي تشنها تركيا ضد القوات الكردية، التي تعتبرها منظمة إرهابية تهدد أمنها الوطني.

إنهاء هذه المواجهة أمر مطلوب حتى تستطيع الولايات المتحدة نقل المسؤولية عن مواصلة الحرب ضد داعش إلى تركيا وسوريا، ثم انسحاب القوات الأمريكية من سوريا في نهاية المطاف. خلال سنوات، طلب من الولايات المتحدة التوقف عن دعم الأكراد – وهو الطلب الذي رفضه الرئيس الأمريكي السابق بايدن، الذي اعتبر “عدواً” لتركيا، لا سيما للرئيس أردوغان الذي سماه “ديكتاتوراً”. الدولتان الآن تريان بنفس الطريقة مستقبل سوريا والحاجة إلى إنهاء قضية مكانة الأكراد.

لتطبيق هذه الخطوة، يستخدم السفير براك ضغطاً كبيراً على قيادة الأكراد، لا سيما قائد القوات الكردية، مظلوم عابدي. حسب تقارير في وسائل الإعلام، فإن براك وضع للأكراد إنذاراً نهائياً، الذي بحسبه يجب عليهم استكمال الاتفاق خلال ثلاثة أيام، مع النظام والاندماج في الجيش السوري. واشنطن الرسمية تنفي هذا الإنذار، لكن براك نفسه قال للمراسلين في الأسبوع الماضي بأنه “إذا لم يوافق الأكراد (على تطبيق الاتفاق مع النظام السوري) فلهم ذلك، ولكننا لا ننوي البقاء هنا إلى الأبد في دور مربية الأطفال أو دور الوسيط”. وقد حذر أيضاً من أنه إذا لم يوافق الأكراد، فثمة “بدائل أخرى”، ولم يشرح ذلك.

الأكراد الذين يعرفون معنى هذا التهديد، يظهرون الآن موقفاً غير مبال وبارد، المتحدث بلسان القوات الكردية أبجر داود، قال الثلاثاء الماضي، إنه “في الظروف الحالية، لن تسلم القوات الكردية سلاحها، وهو الأمر الذي لن يأتي إلا إذا اعترف الدستور السوري بمكانة الأكراد الخاصة”.

مفهوم “ظروف خاصة” يقصد به الأحداث في السويداء التي أوضحت للأكراد بأن عليهم حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وطائفتهم، هذا على خلفية عجز النظام في الدفاع عن الدروز وأمام حرية عمل العصابات المستقلة، التي تحظى برعاية النظام. بخصوص الوضع الخاص للأكراد، فهذا مفهوم واسع يتراوح بين المطالبة بمنح مكانة مستقلة للوحدات الكردية التي ستنضم للجيش، وبين تشغيلها في الدفاع عن المحافظات الكردية، وحتى الاعتراف بها كمحافظات فيها حكم ذاتي.

تقف تركيا مثل سور منيع أمام هذه الطلبات. مقابل المبعوث الأمريكي براك، الذي يتحدث بغموض عن “البدائل”، فإن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لا يتلاعب بالأقوال، قال: “نعتبر كل محاولة لتقسيم سوريا تهديداً لأمننا القومي، وسنتدخل. يجب ألا تقوم أي مجموعة بخطوات تؤدي إلى تقسيم سوريا”.

للحظة، كان يبدو أن فيدان يوجه تهديده أيضاً لإسرائيل بسبب دعمها للدروز. ولكن وزارة الخارجية التركية سارعت لتوضيح أن الوزير قصد الأكراد. ولكن توضيح تركيا لا يغير البنية الأساسية للقوى الموازية التي تشكلت في سوريا.

حسب هذه التشكيلة، فإن الولايات المتحدة وتركيا، وفي الخلفية السعودية التي أرسلت أمس وفداً كبيراً من المستثمرين السعوديين إلى دمشق، تتبنى الشرع كزعيم لا بديل في هذه الأثناء، في حين أن على إسرائيل أن تتساوق مع هذه الرؤية، وخصوصاً عدم تعريض المصالح الأمريكية للخطر، التي ستُفسر كتشجيع على تقسيم سوريا.

تسفي برئيل

هآرتس 24/7/2025