صحيفة فرنسية: العملية الأوكرانية تثير التساؤلات.. وتوازن صعب بين جبهتي كورسك ودونيتسك

باريس- “القدس العربي”:

قالت صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية إنه منذ التوغل الأوكراني في السادس من أغسطس/آب داخل الأراضي الروسية، ما تزال الشكوك قائمة حول تأثير هذه الخطوة المفاجئة. لكن النجاحات الأولى لم تفلح في تخفيف القبضة على دونباس، حيث غزا الجيش الروسي بلدة نيو يورك ويهدد بوكروفسك.

فقد شهدت روسيا خلال الأسبوعين الماضيين توغلاً للجيش الأوكراني في منطقة كورسك. في المجمل، يمكن أن يبلغ عدد القوات التي غادرت إقليم سومي في 6 أغسطس حوالي 40 ألف رجل. واليوم، تزعم كييف أنها استولت على 1200 كيلومتر مربع ونحو مائة منطقة محلية. والهدف توسيع الصراع إلى “أراضي المعتدي” وإنشاء “منطقة عازلة” بحسب الأوكرانيين.

وأوضح وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو أن السيطرة على الأراضي الروسية “تهدف إلى حماية مجتمعاتنا الحدودية من القصف المعادي اليومي”. وفي الأيام الأخيرة، يؤكد تدمير ثلاثة جسور بين جنوب نهر سيم والجانب الروسي من الحدود رغبة كييف في تقليص احتمالات تعزيز الوحدات الروسية ومنع إرسال قوات نحو أوكرانيا. وأوضحت الحكومة الأوكرانية أن الهدف هو “تدمير لوجستيات الجيش الروسي وإفراغه من احتياطياته”.

وأضافت “ليمانيتي” القول إنه في مواجهة تآكل الجيش الروسي في منطقة دونباس، أراد الأوكرانيون إثبات أنه ما تزال لديهم إمكانية شن عمليات. في مذكرته الأسبوعية، يشير الجنرال أوليفييه كيمبف، مدير شركة التوليف الاستراتيجي لا فيجي: “الآن هو الوقت المناسب وإلا فلن يحدث أي تحول، أو بشكل أكثر دقة، لاستخدام استراتيجية غير مباشرة، لطرح مشكلة جديدة على العدو”.

وفي الوقت نفسه، تحاول كييف إيجاد توازن بين هذا التوغل المكلف من حيث الموارد البشرية والعسكرية والدفاع عن دونباس، وخاصة منطقة دونيتسك حيث يحقق الجيش الروسي تقدماً في الأيام الأخيرة. ويمثل هذا المكسب تقدمًا مطردًا في هذا الجزء من أوكرانيا. وتتعلق المخاوف الآن بمدينة توريتسك، التي تبعد بضعة كيلومترات (حوالي 30 ألف نسمة قبل الحرب)، ومدينة بوكروفسك، التي أصبحت الآن تحت تهديد المدفعية الروسية.

وإذا سقطت هذه المدن، فإن العقد الاستراتيجية التي توفر الوصول إلى الطرق والسكك الحديدية إلى دنيبرو وكراماتورسك وسلوفيانسك ستسقط. والاستيلاء عليها من شأنه أن يقلل بشكل كبير من أراضي منطقة دونيتسك التي ما تزال في أيدي الأوكرانيين. وقد يكون الهدف النهائي هو الاستيلاء على كراماتورسك، وهو ما يفسر الرغبة في مواصلة العمليات على الرغم من كورسك، كما يحلل مصدر دبلوماسي في روسيا.

وأمام صعوبة المناورة بين الجبهتين (كورسك ودونباس)، كرر فولوديمير زيلينسكي طلبه من الغرب للسماح له بضرب الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى. وقال الرئيس الأوكراني يوم الاثنين: “لا يمكن لأوكرانيا وقف تقدم الجيش الروسي على الجبهة إلا بقرار واحد نتوقعه من شركائنا.. القرار بشأن القدرات بعيدة المدى”.

وبعد وصول طائرات إف-16، هل العواصم الغربية مستعدة لاتخاذ خطوة أخرى في هذه العملية؟ تتساءل “ليمانيتي”، موضحة أن مثل هذه الضربات على الأراضي الروسية من شأنها أن تجعل الغربيين أطرافًا في الحرب. وتتكيف السلطات الروسية في كل مرة مع قرارات جديدة من خلال الرهان على التفوق البشري والإنتاج العسكري. أما التحليل الآخر فهو أن زيلينسكي ينوي التفكير في سياق دولي أقل ملاءمة له بين الانتخابات الأمريكية، وإرهاق المستشاريات الغربية والمشاكل الاقتصادية.

وعلى المدى الطويل – تواصل “ليمانيتي”- يبدو أن الجيش الأوكراني يواجه صعوبة في الحفاظ على مواقعه في روسيا. والسؤال هو: إلى متى سيتمكن الأوكرانيون من التقدم وتثبيت المكاسب التي حصلوا عليها لتقدم لهم ضمانات في المحادثات المقبلة؟ وإذا ظل عدد معين من المناطق في أيدي أوكرانيا، فسيشكل ذلك نصراً استراتيجياً.

فهل تكون موسكو مستعدة للتفاوض، بعد أن تم استهداف فلاديمير بوتين وأجهزة استخباراته وجيشه؟ تتساءل الصحيفة الفرنسية، موضحة أن الرأي الروسي يتأرجح بين الضجر والقلق والغضب. ويشير معهد FOM إلى أن الشعور بالقلق ارتفع بمقدار ست نقاط في غضون فترة قصيرة.

في المجمل – تقول “ليمانيتي” – يُعتقد أن حوالي عشرين مدنيًا لقوا حتفهم بينما يشير العديد من السكان إلى محطة كورسك للطاقة النووية باعتبارها أحد أهداف الجيش الأوكراني. لم يكن رد السلطات الروسية هو إطلاق تعبئة عامة لا تحظى بشعبية كبيرة أو إعلان الحرب رسميًا على أوكرانيا. ولا ينوي فلاديمير بوتين الرد والتفاوض في وضع سيئ.

وجاء الرد الأول من السلطات يوم الاثنين عبر المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي، يوري أوشاكوف: “في هذه المرحلة، وبالنظر إلى هذه المغامرة، لن نتفاوض بالتحديد في هذه المرحلة”.

ولم تستبعد “ليمانيتي” حدوث محادثات، معتبرة أن الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الموجود حاليا في روسيا، ليست قليلة الأهمية. واقترحت بكين والبرازيل إجراء مفاوضات سلام واجتماع يضم موسكو وكييف.