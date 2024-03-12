صحيفة فرنسية تنشر كاريكاتورا عنصريا عن غزة وتثير انتقادات- (صورة)

أنقرة: نشرت صحيفة “ليبراسيون” اليسارية في فرنسا، رسما كاريكاتوريا عنصريا حول شهر رمضان في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، في خطوة أثارت انتقادات واسعة.

الرسم الكاريكاتوري الذي رسمته كورين ري، يتناول كيفية بدء شهر رمضان في غزة التي تشهد مأساة إنسانية ومجاعة جراء الحصار الإسرائيلي.

ويظهر في الرسم الذي يحمل اسم “رمضان في غزة” امرأة وبجانبها طفل وقد تدلى لسانه، ويد إنسان عالق تحت الأنقاض، ورجل غاضب وقد سال لعاب فمه، إلى جانب فئران ينتشرون يمنة ويسرة وفي أفواههم قطع من العظم.

الرجل الغاضب الذي يسيل لعابه يظهر في الرسم وهو يطرد الفئران لالتقاط قطع العظم، فيما تظهر المرأة وهي تقول للرجل: “لا يمكن ذلك قبل غروب الشمس!”.

نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، انتقدوا بشكل واسع الرسم الكاريكاتوري الساخر من المأساة الإنسانية في غزة التي يموت فيها عشرات الأطفال يومياً بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية.

ووصف بعض النشطاء الرسم بأنه نموذج لـ”كراهية الإسلام في فرنسا”، فيما اتهم البعض الآخر الغرب بالنفاق وازدواجية المعايير بسبب أن رسماً كاريكاتورياً مشابهاً لم ولن يُرسم حول الشعب الأوكراني الذي يعاني هو الآخر من حرب مع روسيا.

صحيفة ليبراسيون الفرنسية تُثير الجدل بسبب صورة كاريكاتير عن رمضان في غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/JZyiRZq2jj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 11, 2024

https://twitter.com/hashemuf1/status/1767393643336253764

هذا الكاريكاتير القميء ما يختلف في استهزاءه من معاناة الشعب #الفلسطيني عن حملة #زارا في استهزاءها من ضحايا المجازر!! رسالته واضحة في الاستهزاء المزدوج من الإسلام ومن المجاعة الاصطناعية اللي فرضها #الكيان_الصهيوني المحتل على أهل #غزة!!#الكويت #فلسطين#Kuwait #Palestine https://t.co/pqNzwH8sHj — م. هتاف الشايجي ✨ (@El_Hutf) March 11, 2024

(الأناضول)