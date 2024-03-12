صحافة | دولية

صحيفة فرنسية تنشر كاريكاتورا عنصريا عن غزة وتثير انتقادات- (صورة)

12 - مارس - 2024

سيدة فلسطينية تعد الخبز لعائلاتها في أحد مخيمات النزوح بقطاع غزة

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أنقرة: نشرت صحيفة “ليبراسيون” اليسارية في فرنسا، رسما كاريكاتوريا عنصريا حول شهر رمضان في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، في خطوة أثارت انتقادات واسعة.
الرسم الكاريكاتوري الذي رسمته كورين ري، يتناول كيفية بدء شهر رمضان في غزة التي تشهد مأساة إنسانية ومجاعة جراء الحصار الإسرائيلي.
ويظهر في الرسم الذي يحمل اسم “رمضان في غزة” امرأة وبجانبها طفل وقد تدلى لسانه، ويد إنسان عالق تحت الأنقاض، ورجل غاضب وقد سال لعاب فمه، إلى جانب فئران ينتشرون يمنة ويسرة وفي أفواههم قطع من العظم.
الرجل الغاضب الذي يسيل لعابه يظهر في الرسم وهو يطرد الفئران لالتقاط قطع العظم، فيما تظهر المرأة وهي تقول للرجل: “لا يمكن ذلك قبل غروب الشمس!”.

نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، انتقدوا بشكل واسع الرسم الكاريكاتوري الساخر من المأساة الإنسانية في غزة التي يموت فيها عشرات الأطفال يومياً بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية.
ووصف بعض النشطاء الرسم بأنه نموذج لـ”كراهية الإسلام في فرنسا”، فيما اتهم البعض الآخر الغرب بالنفاق وازدواجية المعايير بسبب أن رسماً كاريكاتورياً مشابهاً لم ولن يُرسم حول الشعب الأوكراني الذي يعاني هو الآخر من حرب مع روسيا.

https://twitter.com/hashemuf1/status/1767393643336253764

(الأناضول)

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  1. يقول الطالياني:
    مارس 12, 2024 الساعة 8:01 ص

    في أوروبا اليسار أكثر عنصرية من اليمين واليمين المتطرف لكنه يخبءها جيدا ويسعى داءما لعدم إظهارها للفوز بأصوات المهاجرين في الانتخابات

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  2. يقول إبن آكسيل:
    مارس 12, 2024 الساعة 8:27 ص

    حتى أنت يا ” ليبراسيون ” ….؟

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  3. يقول هيثم:
    مارس 12, 2024 الساعة 8:41 ص

    رسم عنصري بليد و لا إنساني حيث ينعدم أدنى شعور بمأساة الشعب الفلسطيني في غزة حيث التجويع و القتل و الحصار و التدمير. طبعا تزيد صاحبة الرسم المأساة بمحاولة السخرية والاستهزاء من معاناة شعب بريء … طبعا لا تتذكر هذه الرسامة البغيضة ما حصل لشعب فرنسا من القهر و الذل و الجوع لما انهزمت البلاد سنة 1940 ضد الجيش الألماني و لا تهتم بالوضع الكارثي للشعب الاوكراني في الوقت الحالي.

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  4. يقول hamid:
    مارس 12, 2024 الساعة 10:31 ص

    والله ما یغیضني لیس الروسومات العصریۃ , بل سكوت ولا مبالات الشعوب العربیۃ!

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  5. يقول عبد الله:
    مارس 12, 2024 الساعة 10:37 ص

    ليس بمستغرب من فرنسا الحقد الصليبي على المسلمين والسخرية منهم ستدور الدائرة عليكم

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  6. يقول عبد المجيد:
    مارس 12, 2024 الساعة 10:41 ص

    صحيفة لوموند 2021-03-08
    ستصبح رسامة الكاريكاتير في صحيفة شارلي إيبدو كورين راي، المعروفة باسم “كوكو”، رسامة الكاريكاتير الرسمية في صحيفة ليبراسيون اعتبارًا من 1 أبريل 2021، وهو التاريخ الذي سيتقاعد فيه سلفها الهولندي ويليم من الصحيفة، عشية عيد ميلاده الثمانين.

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  7. يقول علي:
    مارس 12, 2024 الساعة 11:46 ص

    اللهم ارحم خليفة المسلمين عبد الحميد الثاني و ارزقه جنة الفردوس. وجميع موتا المسلمين.

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  8. يقول كريم:
    مارس 12, 2024 الساعة 3:47 م

    في الوقت الذي تضغط فيه الصين اقتصاديا ، وروسيا عسكريا على اورپا .. لازال الاسلام هاجسا في اورپا وبالاخص فرنسا.

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