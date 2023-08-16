صحيفة فرنسية: نيمار- مبابي.. من الحب إلى عدم التفاهم

باريس- “القدس العربي”:

قالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، إن العلاقات بين نجمي كرة القدم، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، كانت مثالية في البداية، لكنها تدهورت على مر السنين الماضية.

ففي المعسكر البرازيلي، هناك القليل من الغموض حول الدور الذي لعبه الفرنسي في رغبة نادي باريس سان جيرمان في إنهاء قصته مع نيمار التي بدأت قبل ست سنوات. وإذا كان ذلك قد تم نفيه من قبل المدير الرياضي لسان جيرمان، لويس كامبوس، ومن قبل كيليان مبابي نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن أحد الطلبات التي قدمها اللاعب الفرنسي الموسم الماضي خلال تمديد عقده مع سان جيرمان هو أن ينفصل النادي الفرنسي عن البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لم ينجح باريس سان جيرمان، بسبب قلة الراغبين في خدمات النجم البرازيلي، لكن في هذا الصيف، أدى دخول البطولة السعودية ومواردها غير المحدودة على الخط، إلى فتح طريق غير متوقع لنيمار.

وتنقل الصحيفة عن أحد المقربين من نيمار قوله: “ ظهر أن باريس سان جيرمان كان سعيدا بمغادرة نيمار، لكن صدقوني نحن أيضا أكثر سعادة برحيله عن باريس”.

وتابعت “لوباريزيان” أن نيمار وضع علامة إعجاب لمنشور على مواقع التواصل جاء فيه: “في الصيف الماضي، أوضح كيليان مبابي لإدارة باريس سان جيرمان أنه لم يعد هناك مكان له مع نيمار في نفس الفريق.. واليوم، بالصدفة، في اليوم الذي أُعلِن فيه قرب انتقال نيمار إلى نادي الهلال السعودي، عاد مبابي إلى تدريبات فريقه وهو في غاية السعادة”.

مع مرور الوقت، انعكست العلاقة المتوترة بين اللاعبيْن على غرفة ملابس باريس سان جيرمان، محدثة انقساماً، مع أولئك الذين نظروا بعين جيدة إلى أن ”القاطرة” كيليان يسحب الفريق إلى أعلى؛ وأولئك الذين لم يفهموا تماما إعطاء هذه الأهمية الكبيرة للاعب ودوره المفترض في وصول لويس كامبوس وأعضاء آخرين في الهيكل التنظيمي الباريسي.